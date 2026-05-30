Selon Sky et Bild, l’attaquant et le club souabe seraient parvenus à un accord pour prolonger leur collaboration au-delà de la durée actuelle du contrat d’Undav. Avant même le départ de l’équipe nationale allemande pour la Coupe du monde, le joueur devrait apposer sa signature sur un nouveau bail valable jusqu’en 2029.
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Avant le départ pour la Coupe du monde : l’avenir de Deniz Undav au VfB Stuttgart serait déjà scellé
Le nouveau contrat comprend une option de prolongation jusqu’en 2030, liée au temps de jeu de l’attaquant. Undav percevra désormais six millions d’euros par an, contre 4,5 millions actuellement. En prime, il touchera une indemnité à la signature de trois millions d’euros, ce qui porte le montant total à un niveau record pour le club de Stuttgart.
En concluant cet accord avant la Coupe du monde, l’attaquant obtient gain de cause. D’après Bild, il avait fixé un ultimatum au club et souhaitait trouver un terrain d’entente avant mardi ; faute de quoi les discussions auraient été « suspendues » jusqu’à nouvel ordre. Au-delà, toute prolongation au-delà de 2027 serait exclue et le VfB risquerait de perdre l’attaquant sans indemnité de transfert.
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Depuis 2024, Deniz Undav évolue au poste d’attaquant pour le VfB Stuttgart.
Selon les informations disponibles, Serhou Guirassy aurait rapidement signifié à la direction du club finaliste de la Coupe qu’il envisageait volontiers de rester au VfB Stuttgart à long terme. L’attaquant se sent parfaitement à l’aise, tant au sein du club que dans la ville, avec sa famille. Toutefois, ses performances convaincantes auraient également attiré l’attention de clubs internationaux plus fortunés.
L’attaquant, transféré définitivement de Brighton en 2024 pour près de 27 millions d’euros, a marqué 25 buts et délivré 14 passes décisives en 45 matchs officiels, contribuant largement à la réussite du club souabe.
Au contraire, chez les Rojiblancos, il endosse pour l’instant le rôle de joker sous les ordres de Julian Nagelsmann. Kai Havertz, lui, conservera logiquement sa place de titulaire. Toutefois, Undav aura l’occasion de briller dimanche soir : en l’absence de Havertz, retenu avec Arsenal pour la finale de la Ligue des champions contre le PSG, Nagelsmann a annoncé samedi qu’il le lancerait dans le onze de départ allemand pour le match amical contre la Finlande.
Les statistiques de Deniz Undav au VfB Stuttgart
Matchs Buts Passes décisives Cartons jaunes 116 57 30 18