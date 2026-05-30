Avant le départ pour la Coupe du monde : l’avenir de Deniz Undav au VfB Stuttgart serait déjà scellé

Selon les informations disponibles, Serhou Guirassy aurait rapidement signifié à la direction du club finaliste de la Coupe qu’il envisageait volontiers de rester au VfB Stuttgart à long terme. L’attaquant se sent parfaitement à l’aise, tant au sein du club que dans la ville, avec sa famille. Toutefois, ses performances convaincantes auraient également attiré l’attention de clubs internationaux plus fortunés.

L’attaquant, transféré définitivement de Brighton en 2024 pour près de 27 millions d’euros, a marqué 25 buts et délivré 14 passes décisives en 45 matchs officiels, contribuant largement à la réussite du club souabe.

Au contraire, chez les Rojiblancos, il endosse pour l’instant le rôle de joker sous les ordres de Julian Nagelsmann. Kai Havertz, lui, conservera logiquement sa place de titulaire. Toutefois, Undav aura l’occasion de briller dimanche soir : en l’absence de Havertz, retenu avec Arsenal pour la finale de la Ligue des champions contre le PSG, Nagelsmann a annoncé samedi qu’il le lancerait dans le onze de départ allemand pour le match amical contre la Finlande.