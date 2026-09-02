Ausilio quitte l’Inter, marquant la fin d’une époque : après 28 ans, son contrat ne sera pas renouvelé

Depuis son arrivée dans l’organigramme d’Inter en 1998 en tant que secrétaire du secteur jeunes, avant de devenir directeur sportif en 2010, Ausilio a orchestré certains des transferts les plus avisés du football européen. En travaillant aux côtés de Beppe Marotta, il a contribué à bâtir des effectifs sacrés champions tout en réalisant de véritables coups de maître sur le marché des transferts. Parmi ses plus beaux coups figurent des recrutements à moindre coût et des arrivées libres comme Hakan Calhanoglu et Marcus Thuram, ainsi que d’importantes ventes et la découverte du capitaine du club, Lautaro Martinez.