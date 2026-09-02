Buzzi
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Ausilio quitte l’Inter, marquant la fin d’une époque : après 28 ans, son contrat ne sera pas renouvelé
Fin d’une époque à Giuseppe Meazza
Piero Ausilio se préparerait à quitter l'Inter Milan, mettant fin à une remarquable collaboration de 28 ans avec l'Inter. Selon Corriere dello Sport, Ausilio a déjà communiqué son intention de ne pas prolonger son contrat actuel, qui court jusqu'en juin 2027. La nouvelle a provoqué une onde de choc au sein du club italien, marquant la conclusion imminente d'un chapitre majeur de son histoire dirigeante moderne.
- SOPA Images
L’héritage de recrutements de premier ordre
Depuis son arrivée dans l’organigramme d’Inter en 1998 en tant que secrétaire du secteur jeunes, avant de devenir directeur sportif en 2010, Ausilio a orchestré certains des transferts les plus avisés du football européen. En travaillant aux côtés de Beppe Marotta, il a contribué à bâtir des effectifs sacrés champions tout en réalisant de véritables coups de maître sur le marché des transferts. Parmi ses plus beaux coups figurent des recrutements à moindre coût et des arrivées libres comme Hakan Calhanoglu et Marcus Thuram, ainsi que d’importantes ventes et la découverte du capitaine du club, Lautaro Martinez.
Se préparer à un énorme vide à la tête du club
L’impact d’Ausilio sur le club est resté vital jusqu’aux toutes dernières étapes de son mandat, supervisant les renforts estivaux de l’effectif et sécurisant la prolongation de contrat à long terme de Pio Esposito. Sans la moindre contre-offensive du club pour le retenir jusqu’à présent, son départ laissera un vide colossal dans la structure de la direction sportive. La hiérarchie de l’Inter devra bientôt faire face à la tâche redoutable de repenser son département technique pour remplacer l’un des directeurs les plus expérimentés du football.
- Buzzi
La dernière danse pour une icône de l’Inter
Alors que la campagne actuelle débute, cette saison sera le dernier tour de piste d’Ausilio dans les bureaux de la direction de l’Inter avant qu’il ne se retire. Élu meilleur directeur sportif lors des Globe Soccer Awards en 2024, son expertise sur le marché laisse le club sur des bases stables. Les mois à venir détermineront comment l’Inter compte gérer la transition après le départ d’un dirigeant visionnaire devenu un pilier absolu de sa réussite sportive.
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