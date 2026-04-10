« Aucune autre solution n’est possible » : le BVB doit adopter une position ferme envers Nico Schlotterbeck

Selon Lothar Matthäus, recordman des sélections en équipe nationale, le défenseur central insiste pour insérer une clause de départ dans son futur contrat, clause qui s’activerait l’été prochain. Objectif : briller lors de la Coupe du monde et se mettre en position de rejoindre un club plus prestigieux.

« Afin qu’il puisse, in fine, rejoindre un club encore plus prestigieux, où il obtiendrait une reconnaissance supérieure à celle qu’il connaît à Dortmund », a expliqué Matthäus.

Son contrat avec le Borussia Dortmund expire en juin, et les discussions pour une prolongation piétinent depuis des mois. Ces derniers jours, le dossier a refait surface : le défenseur central a démenti tout accord imminent après le match amical de l’Allemagne contre le Ghana. Il a notamment souligné qu’il avait longuement négocié avec l’ancien directeur sportif du BVB, Sebastian Kehl, mais qu’il devait désormais s’entretenir avec son successeur, Ole Book.