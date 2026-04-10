Sur le plateau de « Triple – le talk-show footballistique de Hagedorn » diffusé sur Sky, Hamann a préconisé de fixer sans délai un ultimatum au défenseur central, afin de conclure rapidement le dossier de sa prolongation de contrat : « Il n’y a pas d’autre solution. »
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« Aucune autre solution n’est possible » : le BVB doit adopter une position ferme envers Nico Schlotterbeck
Selon Hamann, les dirigeants de Dortmund devraient accorder à Schlotterbeck un ultimatum de « deux à trois semaines » pour qu’il se prononce enfin de manière définitive. « Le contrat est sur la table depuis plusieurs semaines déjà. Je pense qu’ils voudront savoir d’ici dix à quatorze jours s’il reste ou s’il part. »
En revanche, l’ancien international ne comprend pas que l’on négocie actuellement une clause de sortie, que Schlotterbeck exigerait désormais selon certaines informations. Pour lui, c’est inenvisageable : « Dans ce cas, ils peuvent fermer boutique. Je ne peux vraiment pas imaginer cela. Ce serait une véritable déclaration de faillite. »
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Selon nos informations, Nico Schlotterbeck souhaiterait absolument activer une clause de sortie après la Coupe du monde.
Selon Lothar Matthäus, recordman des sélections en équipe nationale, le défenseur central insiste pour insérer une clause de départ dans son futur contrat, clause qui s’activerait l’été prochain. Objectif : briller lors de la Coupe du monde et se mettre en position de rejoindre un club plus prestigieux.
« Afin qu’il puisse, in fine, rejoindre un club encore plus prestigieux, où il obtiendrait une reconnaissance supérieure à celle qu’il connaît à Dortmund », a expliqué Matthäus.
Son contrat avec le Borussia Dortmund expire en juin, et les discussions pour une prolongation piétinent depuis des mois. Ces derniers jours, le dossier a refait surface : le défenseur central a démenti tout accord imminent après le match amical de l’Allemagne contre le Ghana. Il a notamment souligné qu’il avait longuement négocié avec l’ancien directeur sportif du BVB, Sebastian Kehl, mais qu’il devait désormais s’entretenir avec son successeur, Ole Book.
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Ricken rejette l'ultimatum concernant Schlotterbeck
Selon Bild, Schlotterbeck aurait exercé une pression publique sur les Schwarzgelben pour obtenir des conditions contractuelles améliorées, alors que Kehl avait déjà conclu un accord.
Après la victoire 2-0 du week-end dernier contre le VfB Stuttgart, Schlotterbeck a finalement adopté un ton plus conciliant et laissé entendre qu’il comptait se décider bientôt : « J’ai eu une bonne discussion avec Lars (Ricken, ndlr) et Ole. Nous poursuivrons les discussions cette semaine. Je pense qu’il ne faudra alors plus longtemps avant que je prenne une décision. »
Le directeur sportif Lars Ricken a récemment rappelé qu’un ultimatum n’était pas envisageable pour le joueur de 26 ans : « Cela peut avoir du sens dans certains cas, mais pas dans celui-ci. Les discussions se déroulent avec un tel respect et une telle confidentialité que nous ne voulons pas exercer de pression artificielle. »