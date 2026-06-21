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Au sujet d’Olisse, Dembélé, Messi et Haaland… Mbappé multiplie les déclarations avant d’affronter l’Irak

France vs Irak
France
Irak
Coupe du monde
Kylian Mbappé
Ousmane Dembélé
M. Olise
L. Messi
E. Haaland
France
Irak
É.-U.
Argentine
Norvège

Quel est ton poste préféré ?… La star du Real Madrid répond

Kylian Mbappé, capitaine des Bleus et star du Real Madrid, affirme que les équipes victorieuses servent toujours de modèle, notant que la sélection tricolore a adopté un style plus offensif que lors des Coupes du monde 2018 et 2022.

Les Bleus préparent actuellement leur deuxième sortie dans la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, prévue mardi prochain face à l’Irak.

Mbappé s’est déjà illustré lors de la première sortie contre le Sénégal, inscrivant un doublé et propulsant les Bleus vers un succès 3-1.

  • La culture du moment

    Lors de la conférence de presse précédant le match contre l’Irak, Mbappé a déclaré : « Il existe actuellement une culture dominante. Les équipes qui gagnent inspirent toujours le football moderne. L’équipe qui gagne a toujours raison. »

    Interrogé par la chaîne « RMC Sport », il a poursuivi : « Depuis mes débuts, on nous a demandé d’imiter le Barcelone de la possession, puis le Real Madrid, et aujourd’hui le Paris Saint-Germain et son pressing défensif. Ceux qui gagnent imposent toujours leur modèle. »

    Il a poursuivi : « Nous continuons sur cette lancée. Sur le terrain, nous sommes devenus plus offensifs qu’en 2018 et 2022. »

    Il conclut : « Depuis l’arrivée de Didier Deschamps, le groupe est resté stable, renforcé par l’émergence de jeunes talents. Le chemin est long, mais nous sommes sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs. La Coupe du monde reste une compétition où rien n’est jamais acquis. »



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  • La position préférée

    Interrogé sur son poste de prédilection, le capitaine de l’équipe de France a répondu avec franchise : « Je ne sais pas. Je me sens bien en ce moment, mais je ne pense pas que cela soit lié à mon poste. »

    Il a ajouté : « Je me sens bien mentalement et physiquement. Mon poste n’a pas beaucoup d’importance. Ce qui compte, c’est notre style de jeu. Nous devons être une équipe qui impose son style. Je me sens à l’aise aux trois postes offensifs. »

    Mbappé a bien sûr occupé la pointe de l’attaque lors de la rencontre face au Sénégal, mais il a déjà fréquemment joué sur les ailes au cours de sa carrière en club.


  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    L'exceptionnel Olisi

    Mbappé a déclaré : « J'ai l'impression d'être un joueur qui représente son pays en Coupe du monde, et je cherche à entrer dans l'histoire de mon pays. J'apprécie également de pouvoir participer à de telles compétitions. »

    Il a ajouté : « Je sais que j’ai du talent, mais je ne pense pas que marquer deux buts lors du premier match suffise à démontrer tout mon potentiel sur la scène internationale. »

    Interrogé sur sa complicité avec Michael Olise, il analyse : « Michael est un joueur exceptionnel. Tout le monde admire son style. Cette entente s’est construite avec l’ensemble des attaquants. »

    « Nous disposons de nombreux talents, et il y aura forcément un jour où l’un ou l’autre brillera. Michael est un joueur formidable, capable de faire la différence à chaque match », a-t-il conclu.

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La relation avec Dembélé

    Au sujet de son coéquipier Ousmane Dembélé, la star du Real Madrid a déclaré : « Je ne sais pas si Ousmane s'est moins illustré. J'ai regardé le match deux fois ; en première mi-temps, il était le meilleur attaquant parmi les quatre. »

    Il a ajouté : « En deuxième période, c’est Michael et moi qui avons fait la différence, mais il a aussi joué un rôle clé. Ousmane est très serein : c’est le Ballon d’or, il a la confiance du groupe et du staff. »

    Il a ajouté : « Il connaît parfaitement le fonctionnement de l’équipe de France. N’oublions pas qu’il sort d’une blessure en fin de saison ; il va retrouver son niveau et devenir un joueur décisif pour nous. »

    Il conclut : « Je peux encore renforcer ma complémentarité directe avec Ousmane sur le terrain. En observant nos quatre attaquants, je ne vois aucune dissonance. »

    En première période, nous avons commis plusieurs erreurs techniques et nous n’avons pas réussi à percer leur défense. Nous étions présents sur le plan de l’enthousiasme. Plusieurs joueurs disputaient leur premier match de Coupe du monde, il y avait donc un peu de nervosité. »



  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le duel avec Messi

    À l’occasion de son 100^e match international, face à l’Irak, Mbappé a déclaré : « C’est toujours un plaisir de jouer pour l’équipe nationale, car rien n’est plus grand que l’équipe nationale. C’est un chiffre historique, surtout en Coupe du monde, mais c’est le résultat qui comptera le plus. »

    Interrogé sur le record de buts en Coupe du monde codétenu par Miroslav Klose et Lionel Messi (16 réalisations), il a répondu : « Je savais que Leo allait marquer, il marque toujours. De mon côté, j’ai encore du retard à rattraper. »

    Puis il a ajouté : « Je ne serai plus là à 40 ans, vous m’aurez déjà mis à la porte avant ça (rires). Je ne me projette pas dans un avenir lointain, je veux profiter de cette Coupe du monde. »

    Mbappé compte désormais 14 buts en Coupe du monde après son doublé face au Sénégal, tandis que Messi, auteur d’un triplé contre l’Algérie lors du premier match, a rejoint Klose en tête du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la compétition, avec 16 réalisations.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pour l’instant, je ne prends pas en compte Haaland.

    Mbappé a poursuivi sa conférence de presse en déclarant : « Messi est le meilleur joueur, avec Cristiano, c'est évident. J'essaie simplement d'aider mon équipe à remporter à nouveau la Coupe du monde. Le reste n'est qu'une discussion entre journalistes. »

    Interrogé sur Erling Haaland, il a coupé court : « Je ne pense pas à lui pour l’instant. Peut-être qu’ils pensent à nous, mais moi, je pense à l’Irak. »

    Les Bleus disputeront leur troisième match de la phase de groupes de la Coupe du monde face à la Norvège d’Erling Haaland, vendredi soir.

  • Les « water breaks »… et l’art du jeu à l’américaine

    Mbappé a exprimé ses réserves sur les pauses hydratation prévues lors de la Coupe du monde 2026, estimant qu’elles pourraient « parfois perturber l’équilibre du match si mon équipe est en train de dominer ».

    « En revanche, s’il fait chaud, ça me convient. Il ne faut pas demander leur avis aux joueurs, car nous changeons sans cesse. Tout le monde râle quand il y a de nouvelles règles. Nous verrons comment les choses évolueront à long terme. »

    Interrogé sur son après-carrière, il précise : « Je ne me vois pas forcément entraîneur, mais je suis passionné par le jeu, j’aime en saisir tous les détails et continuer à apprendre. »

    Interrogé sur son après-carrière, il précise : « Les États-Unis ont une culture différente de la nôtre. J’ai toujours aimé cette culture où les ambitions ne connaissent pas de limites. Est-ce que j’irai m’y rendre avant la fin de ma carrière ? Peut-être, je ne sais pas. David (Beckham, propriétaire de l’Inter Miami) m’en parle (souriant). »


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