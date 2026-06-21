Au sujet d’Olisse, Dembélé, Messi et Haaland… Mbappé multiplie les déclarations avant d’affronter l’Irak

Kylian Mbappé, capitaine des Bleus et star du Real Madrid, affirme que les équipes victorieuses servent toujours de modèle, notant que la sélection tricolore a adopté un style plus offensif que lors des Coupes du monde 2018 et 2022.

Les Bleus préparent actuellement leur deuxième sortie dans la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, prévue mardi prochain face à l’Irak.

Mbappé s’est déjà illustré lors de la première sortie contre le Sénégal, inscrivant un doublé et propulsant les Bleus vers un succès 3-1.