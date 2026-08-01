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Au milieu des tentations d'Arsenal : une évolution décisive entre Vinicius et le Real

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Vinicius prêt à revoir ses exigences à la baisse pour dénouer la crise autour de la prolongation de son contrat

Le flou plane sur l'avenir de la star brésilienne Vinicius Junior avec son club, le Real Madrid.

Un an et demi après le début des négociations entre le club madrilène et les agents du joueur pour la prolongation de son contrat, qui expire à l'été 2027, les deux parties ne sont toujours pas parvenues à un accord.

Arsenal étudie la possibilité de recruter le joueur au cours du mercato estival en cours, sur demande directe de son entraîneur espagnol Mikel Arteta.

Le journal The Athletic a rapporté que l'écart financier entre le Real Madrid et Vinicius reste important, et que les deux parties doivent tenir une nouvelle série de discussions la semaine prochaine pour trancher ce dossier. 

Trois options s'offrent encore au joueur : prolonger son contrat avec le Real Madrid, attendre l'été prochain et partir libre à l'expiration de son contrat, ou rejoindre Arsenal durant la période de transferts actuelle.

  • Vinícius JúniorGetty Images

    Vinicius veut un package financier proche de 30 millions d'euros

    Vinicius réclame une enveloppe financière proche de 30 millions d'euros, comprenant le salaire de base, les primes liées à la performance, ainsi qu'une prime spéciale pour la prolongation de son contrat, une chose sans précédent dans l'histoire du Real Madrid.

    Alors que le Real Madrid tient à son plafond salarial et ne souhaite pas le dépasser, le camp de Vinicius considère que cette prime est le seul moyen d'augmenter les revenus du joueur.

    Cette position s'appuie également sur la comparaison avec son coéquipier Kylian Mbappé, qui perçoit un salaire similaire, mais qui a bénéficié d'une énorme prime à la signature lorsqu'il est arrivé librement du Paris Saint-Germain en 2024.

    Le Real Madrid a toujours refusé de répondre favorablement à cette demande, de peur d'ouvrir la porte à des exigences similaires de la part des autres joueurs lors du renouvellement de leurs contrats à l'avenir.

    Néanmoins, des sources indiquent que Vinicius est prêt à revoir ses exigences à la baisse, si cela permet de parvenir à un accord avec le club.

    • Publicité
  • Vinícius JúniorPierre-Philippe MARCOU / AFP

    Arsenal a commencé à bouger en coulisses

    Selon des sources bien informées, Arsenal, après avoir pris la mesure de l'ampleur du différend entre les deux parties et de son impact sur le joueur, a commencé à agir en coulisses depuis plusieurs mois.

    Des proches d'Arsenal estiment que l'approche du Real Madrid pour recruter Yan Diomandé de Leipzig pourrait pousser Vinicius à croire que le club espagnol se prépare à le remplacer en cas de départ, bien que le transfert de Diomandé n'ait pas encore été bouclé.

    Le directeur sportif Andrea Berta a mené des discussions avec l'entourage du joueur, et les responsables d'Arsenal ont fait savoir à ses représentants que Vinicius serait la première star d'un projet dirigé par Mikel Arteta, après que l'équipe a été sacrée championne de Premier League la saison dernière et n'a perdu la finale de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain qu'aux tirs au but.

    Alors que le Real Madrid a proposé un salaire annuel de 20 millions d'euros, Arsenal est prêt à briser sa grille salariale habituelle pour un joueur comme Vinicius.

    Le contrat pourrait également inclure une prime à la signature et des avantages liés aux droits à l'image.

    Quant au montant du transfert, le Real Madrid court le risque de perdre le joueur gratuitement l'été prochain, un scénario qui inquiète certains dirigeants au sein du club, d'autant qu'il serait également tenu de verser une importante prime de fidélité au joueur.

    C'est pourquoi Arsenal espère profiter de la situation contractuelle pour négocier un montant de transfert plus bas.

  • Vinícius JúniorPATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

    Des personnalités influentes au sein du Real Madrid favorables à la vente de Vinicius

    Des sources bien informées indiquent que certaines personnalités influentes au sein du Real Madrid soutiennent la vente de Vinicius cet été, afin d'éviter de le perdre gratuitement en 2027.

    Mais la décision finale restera entre les mains du président du club, Florentino Pérez, qui est le plus grand soutien de Vinicius au sein du club, aux côtés de Juni Calafat.

    Quant à l'entraîneur José Mourinho, il apprécie énormément le joueur et l'a d'ailleurs déjà contacté, mais il comprendra toute décision que prendra le club concernant son avenir.

    Malgré la persistance de l'incertitude, les sources confirment qu'Arsenal reste optimiste quant à la possibilité de conclure l'affaire, si Vinicius ne prolonge pas son contrat avec le Real Madrid.

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