Le flou plane sur l'avenir de la star brésilienne Vinicius Junior avec son club, le Real Madrid.

Un an et demi après le début des négociations entre le club madrilène et les agents du joueur pour la prolongation de son contrat, qui expire à l'été 2027, les deux parties ne sont toujours pas parvenues à un accord.

Arsenal étudie la possibilité de recruter le joueur au cours du mercato estival en cours, sur demande directe de son entraîneur espagnol Mikel Arteta.

Le journal The Athletic a rapporté que l'écart financier entre le Real Madrid et Vinicius reste important, et que les deux parties doivent tenir une nouvelle série de discussions la semaine prochaine pour trancher ce dossier.

Trois options s'offrent encore au joueur : prolonger son contrat avec le Real Madrid, attendre l'été prochain et partir libre à l'expiration de son contrat, ou rejoindre Arsenal durant la période de transferts actuelle.