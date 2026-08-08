Le FC Barcelone a signé une victoire décisive, sur le score d'un but à zéro, lors de son premier match du tournoi triangulaire disputé à Udine, qui l'opposait à Nottingham Forest, samedi soir.

L'unique but de la rencontre a été inscrit par le Brésilien Raphinha, sur penalty, dans le temps additionnel.

Le journal « Marca » est revenu sur les faits marquants de la rencontre, au cours de laquelle la performance du Barça s'est progressivement améliorée sur l'ensemble des 45 minutes, après que la formation anglaise eut été la partie dominante, permettant au FC Barcelone de décrocher la victoire malgré quelques difficultés.

L'équipe de l'entraîneur Hansi Flick, ce qui est normal à ce stade, a encore besoin de beaucoup de travail pour atteindre sa meilleure forme.

Le technicien allemand s'est appuyé sur une composition mêlant joueurs de l'équipe première et jeunes de l'académie du club. Parmi ses traits les plus marquants, la titularisation à nouveau de l'attaquant égyptien Hamza Abdelkarim au poste de pointe de l'attaque, après avoir également débuté comme titulaire face à Como et Birmingham.

Ce match était par ailleurs le premier de Fermín López et de Raphinha durant la période de préparation de la saison, tandis que Karim Adeyemi a conservé sa place dans le onze de départ.

Espart et Bisker, tous deux âgés de seulement 17 ans, ont occupé les postes de latéraux, tandis que Fariñas a évolué au milieu de terrain.