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Au milieu des difficultés de Hamza Abdelkarim : Raphinha sauve le Barça sur penalty

Nottingham Forest vs FC Barcelone
Nottingham Forest
FC Barcelone
Jeux d'amitié des clubs
H. Abdelkarim
Raphinha
Angleterre
Espagne
Égypte

Le FC Barcelone a signé une victoire décisive, sur le score d'un but à zéro, lors de son premier match du tournoi triangulaire disputé à Udine, qui l'opposait à Nottingham Forest, samedi soir.

L'unique but de la rencontre a été inscrit par le Brésilien Raphinha, sur penalty, dans le temps additionnel.

Le journal « Marca » est revenu sur les faits marquants de la rencontre, au cours de laquelle la performance du Barça s'est progressivement améliorée sur l'ensemble des 45 minutes, après que la formation anglaise eut été la partie dominante, permettant au FC Barcelone de décrocher la victoire malgré quelques difficultés.

L'équipe de l'entraîneur Hansi Flick, ce qui est normal à ce stade, a encore besoin de beaucoup de travail pour atteindre sa meilleure forme.

Le technicien allemand s'est appuyé sur une composition mêlant joueurs de l'équipe première et jeunes de l'académie du club. Parmi ses traits les plus marquants, la titularisation à nouveau de l'attaquant égyptien Hamza Abdelkarim au poste de pointe de l'attaque, après avoir également débuté comme titulaire face à Como et Birmingham.

Ce match était par ailleurs le premier de Fermín López et de Raphinha durant la période de préparation de la saison, tandis que Karim Adeyemi a conservé sa place dans le onze de départ.

Espart et Bisker, tous deux âgés de seulement 17 ans, ont occupé les postes de latéraux, tandis que Fariñas a évolué au milieu de terrain.

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    Hamza Abdelkrim souffre de l'intensité des duels

    L'équipe anglaise a abordé la rencontre avec des lignes hautes et a imposé un pressing intense sur les joueurs du Barça, mais le club catalan n'a pas tardé à réagir et à se porter vers l'avant, bien que les joueurs de Nottingham n'aient laissé pratiquement aucun espace.

    Le milieu de terrain du Barça a éprouvé des difficultés à faire la liaison avec le trio offensif, malgré l'apparition de quelques bonnes ententes entre Adémi, Raphinha et Fermín, avec Hamza Abdelkarim, qui a souffert de l'intensité des duels face à certains joueurs de Nottingham.

    L'attaquant égyptien, auteur des deux buts du Barça face à Birmingham, a fait preuve d'une grande vivacité et d'une activité incessante, en plus d'un sacrifice défensif et d'une ambition offensive, sans jamais cesser de bouger et de réclamer le ballon.

    Igor Jesus, le joueur le plus dangereux de Nottingham sur le plan offensif, a mis le gardien Szczęsny sous pression à la 22e minute, mais il a expédié le ballon au-dessus de la barre alors que le gardien polonais était sorti de sa cage et se trouvait hors de sa position.

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    Nottingham pousse, mais Barcelone se réveille avant la fin

    Les occasions les plus dangereuses durant la première demi-heure de cette période de 45 minutes ont été à mettre à l'actif de la formation anglaise.

    La tentative la plus menaçante du Barça est quant à elle intervenue à la 35e minute, lorsque Brian Fariñas a frappé un ballon des abords de la surface, mais celui-ci a heurté le poteau.

    Le match était sous la domination de la formation anglaise, mais le Barça a commencé à se réveiller dans les dernières minutes.

    Dans le temps additionnel, Milinkovic a concédé un penalty après avoir touché le ballon de la main lors d'une action avec Fermin Lopez.

    Raphinha n'a pas manqué l'occasion depuis le point de penalty, offrant l'avantage au Barça, et ainsi le Brésilien s'est de nouveau montré décisif avec la formation catalane.

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