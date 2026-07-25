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Au bord de la rupture : Pérez perd patience avec Vinicius

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Il y a un an, les milieux proches du Real Madrid considéraient la prolongation de contrat de Vinicius Junior comme une affaire réglée.

Mais cette confiance suscitait l'étonnement des proches de la star brésilienne, qui connaissaient bien l'ampleur des exigences que Vinicius imposait au Real Madrid.

Douze mois plus tard, le tableau a complètement changé : l'ailier brésilien est entré dans la dernière année de son contrat sans être parvenu à un accord de prolongation, et les positions des deux parties se sont considérablement éloignées.

Le journal « Sport » a indiqué que le Real Madrid n'accepte pas la prime à la signature de 15 millions d'euros réclamée par Vinicius.

Le club merengue envoie un message clair sur ses intentions sur le marché des transferts, à travers sa démarche pour recruter Yan Diomande, l'ailier de Leipzig, qui partage avec Vinicius la même agence.

Par coïncidence, Vinicius partage l'agence « Roc Nation » avec Yan Diomande, l'ailier de Leipzig, dont le Real Madrid est sur le point de finaliser le recrutement pour 120 millions d'euros, un montant que Florentino Pérez avait déjà annoncé lors de sa campagne électorale.

« Roc Nation » est attendue à Madrid après-demain, lundi, afin de conclure les démarches officielles du transfert de l'attaquant ivoirien vers le club madrilène, alors que le dossier Vinicius reste ouvert, dans une période marquée par de grands bouleversements au sein du Real Madrid.

  • Vinícius JúniorGetty Images

    Arsenal veut recruter Vinicius

    Quant au nouvel élément dans cette équation, il est apparu ce samedi. Selon le journal « The Athletic », Arsenal étudie la possibilité de recruter Vinicius, après avoir acquis la conviction que les négociations entre le joueur et le Real Madrid ont atteint une impasse.

    Vinicius avait rejoint le Real Madrid en 2018 contre un peu plus de 60 millions d'euros. 

    Malgré ses affirmations publiques répétées sur sa volonté de prolonger, son avenir avec le club ne tient désormais plus qu'à un fil, que Florentino Pérez pourrait couper si le joueur ne revient pas sur ses exigences.

    Le Real Madrid traverse une situation compliquée, car il travaille en même temps sur plusieurs transferts. D'un côté, il cherche à finaliser le recrutement de Diomandé et Rodri dans les plus brefs délais.

    Diomandé offrira à l'équipe un ailier naturel sur le côté droit, tandis que Rodri ajoutera à l'effectif de José Mourinho un joueur capable d'être un « système tactique à lui seul ».

    Des sources proches de l'entraîneur portugais affirment que le transfert de l'Ivoirien sera le premier à être bouclé, d'autant plus qu'il s'agit d'un joueur polyvalent pouvant évoluer sur les deux ailes. Le staff technique de Mourinho a suivi le joueur de près lors de la Coupe du monde.

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  • Vinícius JúniorPierre-Philippe MARCOU / AFP

    Un accord au bord de l'effondrement

    Vinicius devrait rentrer à Madrid la semaine prochaine en compagnie de son agent, après avoir passé ses vacances d'été, alors que son avenir reste en suspens.

    Le joueur a connu une grande déception après l'élimination de la sélection du Brésil en Coupe du monde face à la Norvège, dans un tournoi qu'il a abordé alors qu'il entamait la dernière année de son contrat avec le Real Madrid.

    Cette situation suscite une vive inquiétude au sein du club, car elle ouvre la porte à un scénario que le Real Madrid ne peut accepter : le départ libre de l'un de ses joueurs les plus importants de ces dernières années.

    Le bras de fer entre les deux parties remonte à loin. Les premières tentatives sérieuses ont eu lieu à l'été 2024, après le sacre en Ligue des champions. 

    Puis la fréquence des contacts s'est intensifiée après la cérémonie du Ballon d'or, en particulier à la suite de l'intérêt venu d'Arabie saoudite, qui s'est transformé en une réunion officielle.

    Depuis qu'il a perdu le Ballon d'or au profit de Rodri, Vinicius n'est plus le même, et l'ironie veut que Rodri lui-même puisse revenir à Madrid en provenance de la Premier League, à un moment où l'Angleterre apparaît comme une destination possible pour la star brésilienne.

  • Le véritable différend est une question d'argent

    Le principal point de désaccord entre les représentants du joueur et le Real Madrid porte sur les conditions financières. Les représentants de Vinicius réclament une prime de fidélité de 15 millions d'euros, que le joueur percevrait à l'issue complète de son nouveau contrat, ainsi qu'un salaire proche de celui de Kylian Mbappé, estimé à environ 30 millions d'euros par saison.

    Vinicius a récemment fêté ses 26 ans, et il estime que c'est le moment idéal pour signer le plus gros contrat de sa carrière, même si son niveau n'est plus le même depuis l'arrivée de Mbappé au sein de l'équipe.

    En cas d'échec des négociations pour la prolongation, le club envisage de le vendre. Arsenal a été le premier club de Premier League à se manifester sérieusement, puisqu'il étudie la possibilité de présenter une offre pouvant atteindre 160 millions d'euros.

    Une telle transaction permettrait, en contrepartie, d'écarter l'un des principaux concurrents du Barça dans la course à la signature de Julian Alvarez.

    Alors que les transferts de Diomande et de Rodri sont sur le point d'être finalisés et que l'incertitude persiste autour de l'avenir de Vinicius, le Real Madrid pourrait connaître un effet domino, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du club, un phénomène que suivent de près tous les grands clubs européens.

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