Il y a un an, les milieux proches du Real Madrid considéraient la prolongation de contrat de Vinicius Junior comme une affaire réglée.

Mais cette confiance suscitait l'étonnement des proches de la star brésilienne, qui connaissaient bien l'ampleur des exigences que Vinicius imposait au Real Madrid.

Douze mois plus tard, le tableau a complètement changé : l'ailier brésilien est entré dans la dernière année de son contrat sans être parvenu à un accord de prolongation, et les positions des deux parties se sont considérablement éloignées.

Le journal « Sport » a indiqué que le Real Madrid n'accepte pas la prime à la signature de 15 millions d'euros réclamée par Vinicius.

Le club merengue envoie un message clair sur ses intentions sur le marché des transferts, à travers sa démarche pour recruter Yan Diomande, l'ailier de Leipzig, qui partage avec Vinicius la même agence.

Par coïncidence, Vinicius partage l'agence « Roc Nation » avec Yan Diomande, l'ailier de Leipzig, dont le Real Madrid est sur le point de finaliser le recrutement pour 120 millions d'euros, un montant que Florentino Pérez avait déjà annoncé lors de sa campagne électorale.

« Roc Nation » est attendue à Madrid après-demain, lundi, afin de conclure les démarches officielles du transfert de l'attaquant ivoirien vers le club madrilène, alors que le dossier Vinicius reste ouvert, dans une période marquée par de grands bouleversements au sein du Real Madrid.