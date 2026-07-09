Selon Gianluca Di Marzio, Arthur Atta s’engage avec la Fiorentina. Ce milieu de terrain français, né en 2003, a été successivement annoncé à la Juventus, à l’Inter puis au Milan, qui a rencontré hier la direction de l’Udinese.





Comme le révèle Di Marzio, l’accord entre les parties a été conclu dans la nuit. Une opération éclair menée par le directeur sportif de la Fiorentina, Fabio Paratici, qui a toujours eu une grande estime pour le joueur et aurait souhaité le recruter à Tottenham lors de son passage en Premier League. Une manœuvre surprise qui a devancé la concurrence italienne et anglaise pour le Français.





Le joueur effectue ce lundi matin sa visite médicale à Florence.