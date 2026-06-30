Alejandro Grimaldo quitte le Bayer Leverkusen pour l’Atlético Madrid, un transfert estimé à 20 millions d’euros.





Comme l'indique le site officiel des Colchoneros, « l'Atlético de Madrid et le Bayer Leverkusen sont parvenus à un accord concernant le transfert d'Alejandro Grimaldo, qui a signé avec notre club jusqu'au 30 juin 2030.





Polyvalent arrière gauche espagnol, il peut également évoluer ailier, milieu central ou même meneur de jeu. Ses qualités techniques et sa vision du jeu en font un atout majeur en phase offensive, aussi bien pour marquer que pour servir des passes décisives.





Né le 20 septembre 1995 à Valence, il a été formé à l’Atlético Vallbonense, au Valencia CF puis au FC Barcelone, avant que le Benfica ne rachète son équipe réserve en décembre 2015. Sous les couleurs du club lisboète, il a disputé 303 matchs, marqué 27 buts et délivré 66 passes décisives en sept ans et demi, période au cours de laquelle il a remporté quatre championnats, trois Supercoupes, une Coupe du Portugal et une Coupe de la Ligue.



