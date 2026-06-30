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Gianluca Minchiotti

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Atlético Madrid : Grimaldo est officiellement arrivé

Atlético Madrid
Mercato
Bayer Leverkusen
A. Grimaldo

L'opération entre les Colchoneros et le Bayer Leverkusen est officiellement conclue.

Alejandro Grimaldo quitte le Bayer Leverkusen pour l’Atlético Madrid, un transfert estimé à 20 millions d’euros.


Comme l'indique le site officiel des Colchoneros, « l'Atlético de Madrid et le Bayer Leverkusen sont parvenus à un accord concernant le transfert d'Alejandro Grimaldo, qui a signé avec notre club jusqu'au 30 juin 2030.


Polyvalent arrière gauche espagnol, il peut également évoluer ailier, milieu central ou même meneur de jeu. Ses qualités techniques et sa vision du jeu en font un atout majeur en phase offensive, aussi bien pour marquer que pour servir des passes décisives.


Né le 20 septembre 1995 à Valence, il a été formé à l’Atlético Vallbonense, au Valencia CF puis au FC Barcelone, avant que le Benfica ne rachète son équipe réserve en décembre 2015. Sous les couleurs du club lisboète, il a disputé 303 matchs, marqué 27 buts et délivré 66 passes décisives en sept ans et demi, période au cours de laquelle il a remporté quatre championnats, trois Supercoupes, une Coupe du Portugal et une Coupe de la Ligue.


  • Le communiqué de l'Atlético Madrid précise : « À l'été 2023, il a rejoint le Bayer Leverkusen, avec lequel il a disputé 145 matchs, marquant 30 buts et délivrant 45 passes décisives. Il a été l’un des artisans du doublé historique (Bundesliga et DFB-Pokal) lors de la saison 2023/24, au cours de laquelle l’équipe a également atteint la finale de l’UEFA Europa League, avant de remporter la DFL-Supercup en ouverture de l’exercice suivant.


    International espagnol depuis les sélections de jeunes, il a conquis le Championnat d’Europe des moins de 19 ans de l’UEFA en 2012. Il a fait ses débuts avec l’équipe A le 16 novembre 2023, lors de la victoire 3-1 de l’Espagne contre Chypre en qualifications pour l’Euro 2024, compétition que la Roja a ensuite remportée. Le latéral gauche tentera désormais de rééditer cet exploit lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026.


    «Bienvenue à l'Atleti, Grimaldo !»



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