Comme on peut le lire sur le site officiel des Colchoneros, l’Atlético de Madrid et River Plate sont parvenus à un accord pour le transfert de Thiago Almada au club de Buenos Aires.
Getty Images Sport
Traduit par
Atlético de Madrid : Almada officiellement à River Plate
L’aventure du joueur argentin avec le club de la capitale espagnole s’achève ainsi, lui qui l’avait rejoint l’été dernier. Au cours de son unique saison avec l’Atlético, Almada a disputé 40 matches, inscrit quatre buts et délivré deux passes décisives.
L’Atlético Madrid lui souhaite le meilleur pour son avenir professionnel et personnel, conclut le communiqué.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles