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Gianluca Minchiotti

Traduit par

Atlético de Madrid : Almada officiellement à River Plate

Atlético Madrid
Mercato
River Plate
T. Almada

L’international argentin retourne au pays

Comme on peut le lire sur le site officiel des Colchoneros, l’Atlético de Madrid et River Plate sont parvenus à un accord pour le transfert de Thiago Almada au club de Buenos Aires.


  • L’aventure du joueur argentin avec le club de la capitale espagnole s’achève ainsi, lui qui l’avait rejoint l’été dernier. Au cours de son unique saison avec l’Atlético, Almada a disputé 40 matches, inscrit quatre buts et délivré deux passes décisives.


    L’Atlético Madrid lui souhaite le meilleur pour son avenir professionnel et personnel, conclut le communiqué.


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