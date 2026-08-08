Atlético de Madrid : Almada officiellement à River Plate

L’aventure du joueur argentin avec le club de la capitale espagnole s’achève ainsi, lui qui l’avait rejoint l’été dernier. Au cours de son unique saison avec l’Atlético, Almada a disputé 40 matches, inscrit quatre buts et délivré deux passes décisives.





L’Atlético Madrid lui souhaite le meilleur pour son avenir professionnel et personnel, conclut le communiqué.



