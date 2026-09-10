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Giorgio Scalvini AtalantaGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Atalanta, Scalvini vers une prolongation : les détails

Atalanta Bergame
Mercato
G. Scalvini

Le défenseur est prêt à prolonger son contrat avec l’Inter.

Bonne nouvelle du côté de l’Atalanta, où arrive un important signal de continuité pour l’un des atouts techniques les plus précieux du club. Giorgio Scalvini est prêt à renouveler son contrat avec la Dea. C’est ce qu’a indiqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube : le club et le défenseur né en 2003 ont trouvé un accord total pour la prolongation du contrat.


Une nouvelle particulièrement significative pour l’Atalanta, qui a dû faire face ces derniers mois à plusieurs intérêts autour du défenseur central italien. Le club bergamasque a résisté aux offres venues d’Italie comme de l’étranger, choisissant de continuer à miser sur le joueur et le considérant comme un élément central pour le présent et l’avenir de l’équipe.


L’accord pour la prolongation représente donc une nouvelle étape dans la volonté du club de blinder Scalvini et de préserver un joueur formé dans son propre centre de formation.


  • LES CHIFFRES

    Malgré son jeune âge, Scalvini a déjà cumulé 141 apparitions sous le maillot de l’Atalanta, agrémentées de 8 buts. Son palmarès comprend l’Europa League remportée en 2024, le premier grand trophée international de l’histoire de l’Atalanta. S’y ajoute également la Supercoupe Primavera, remportée lors de son parcours de formation chez les jeunes.

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