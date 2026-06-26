Les choses s'accélèrent à Milan : Cardinale et Amorim sont en train de redessiner le nouveau Milan. La priorité est de recruter un grand attaquant, et les efforts se concentrent actuellement sur Goncalo Ramos, du PSG. Le marché des départs sera tout aussi important : ces derniers jours, plusieurs marques d'intérêt ont été manifestées pour des joueurs de l'effectif rossonero.
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Atalanta : Sarri mise gros sur Jashari et Ricci ; la réponse du Milan
Giuntoli insiste pour Jashari
L'Atalanta a encaissé plus de 100 millions d'euros grâce aux transferts d'Ederson à Manchester United et de Palestra à Chelsea. Cristiano Giuntoli souhaiterait réinvestir une partie de cette somme sur le milieu de terrain du Milan AC, Ardon Jashari. Ces derniers jours, le nouveau directeur sportif des Nerazzurri a tenté de tâter le terrain auprès de l’entourage de l’international suisse, même si, à ce stade, ni le joueur ni le club rossonero ne se montrent ouverts à cette possibilité.
TENTATIVE POUR RICCI
Giuntoli vise toujours Jashari et va renouveler son approche, tandis que Sarri privilégierait Ricci. L’agent du joueur se montre réceptif à l’idée d’un transfert à l’Atalanta lors de ce mercato. Pour l’instant, le dossier est en phase exploratoire : l’Atalanta a seulement effectué un premier sondage pour Jashari, pas encore pour Ricci, mais la piste est à suivre. Restent à lever les éventuelles réserves du Milan…