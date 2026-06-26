Atalanta : Sarri mise gros sur Jashari et Ricci ; la réponse du Milan

L'Atalanta a encaissé plus de 100 millions d'euros grâce aux transferts d'Ederson à Manchester United et de Palestra à Chelsea. Cristiano Giuntoli souhaiterait réinvestir une partie de cette somme sur le milieu de terrain du Milan AC, Ardon Jashari. Ces derniers jours, le nouveau directeur sportif des Nerazzurri a tenté de tâter le terrain auprès de l’entourage de l’international suisse, même si, à ce stade, ni le joueur ni le club rossonero ne se montrent ouverts à cette possibilité.