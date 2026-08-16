Atalanta : offre officielle de Fulham pour Bellanova

Tous les regards sont tournés vers l’avenir de Raoul Bellanova, qui pourrait quitter l’Atalanta au cours de cet été. Le piston né en 2000 a en effet attiré l’attention de plusieurs clubs, alors que le marché international commence à s’animer concrètement.





Selon Fabrizio Romano, Fulham a transmis une offre écrite à l’Atalanta pour Bellanova. Le joueur représente l’une des options étudiées par le club anglais, mais ce n’est pas la seule piste : le joueur de l’Atalanta suscite aussi des intérêts en Italie et de la part d’autres clubs étrangers.