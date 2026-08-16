Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
cm grafica bellanova milan
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Atalanta : offre officielle de Fulham pour Bellanova

Atalanta Bergame
Mercato
R. Bellanova

Le latéral d’Inter a plusieurs prétendants et pourrait changer de club

Tous les regards sont tournés vers l’avenir de Raoul Bellanova, qui pourrait quitter l’Atalanta au cours de cet été. Le piston né en 2000 a en effet attiré l’attention de plusieurs clubs, alors que le marché international commence à s’animer concrètement.


Selon Fabrizio Romano, Fulham a transmis une offre écrite à l’Atalanta pour Bellanova. Le joueur représente l’une des options étudiées par le club anglais, mais ce n’est pas la seule piste : le joueur de l’Atalanta suscite aussi des intérêts en Italie et de la part d’autres clubs étrangers.

  • La situation reste donc en évolution et l’avenir de Bellanova reste encore entièrement à définir. L’Atalanta devra évaluer les offres qui arriveront, tandis que le joueur né en 2000 continue d’attirer les prétendants sur le marché.

    • Publicité

    VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Ligue Conférence, Qualification
Atalanta Bergame crest
Atalanta Bergame
ATA
Hapoel Tel Aviv crest
Hapoel Tel Aviv
HAT