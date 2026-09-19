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Maurizio SarriGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Atalanta : les joueurs convoqués, Kossounou reste à la maison, la liste complète

Atalanta Bergame
Serie A

La liste des joueurs de l’Inter convoqués pour le déplacement chez la Juventus

Voici les joueurs convoqués par Maurizio Sarri pour le match de demain à 18 heures sur la pelouse de la Juventus, dans le cadre de la 5e journée de Serie A.



Kossounou, Hien et Sulemana manquent à l’appel.


  • Gardiens : Carnesecchi, Pompei, Sportiello

    Défenseurs : Bellanova, Bernasconi, Kolasinac, Kristensen, Mirra, Obric, Scalvini, Zappacosta

    Milieux : Ederson, Elmas, Gaetano, Kessie, Pasalic, Samardzic, Zalewski

    Attaquants : De Ketelaere, Krstovic, Raspadori, Rowe, Scamacca


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