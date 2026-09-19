Voici les joueurs convoqués par Maurizio Sarri pour le match de demain à 18 heures sur la pelouse de la Juventus, dans le cadre de la 5e journée de Serie A.
Kossounou, Hien et Sulemana manquent à l’appel.
Voici les joueurs convoqués par Maurizio Sarri pour le match de demain à 18 heures sur la pelouse de la Juventus, dans le cadre de la 5e journée de Serie A.
Kossounou, Hien et Sulemana manquent à l’appel.
Gardiens : Carnesecchi, Pompei, Sportiello
Défenseurs : Bellanova, Bernasconi, Kolasinac, Kristensen, Mirra, Obric, Scalvini, Zappacosta
Milieux : Ederson, Elmas, Gaetano, Kessie, Pasalic, Samardzic, Zalewski
Attaquants : De Ketelaere, Krstovic, Raspadori, Rowe, Scamacca
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles