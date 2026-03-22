L'Atalanta ne parvient pas à consolider son avance et souffre jusqu'à la fin, mais remporte trois points précieux en s'imposant face à Hellas grâce au but de Zappacosta en première mi-temps.
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Atalanta-Hellas Vérone, les notes de CM : Zappacosta décisif, De Roon entre dans l'histoire des Nerazzurri
ATALANTA
Carnesecchi 6,5 : il sauve son équipe à deux reprises, en plongeant d'abord sur les tirs de Bowie, puis sur ceux d'Orban
Scalvini 6,5 : il freine la progression des Jaunes sans commettre de faute
Djimsiti 6,5 : donne des consignes à ses coéquipiers, se donne à fond jusqu'à la fin
Kolasinac 6,5 : se sacrifie à plusieurs reprises pour éloigner le danger, surtout en deuxième mi-temps
(Hien 5,5 31’ 2e mi-temps : entre en jeu et reçoit un carton jaune
Zappacosta 7,5 : son coup de génie du pied gauche à la limite de la surface a été décisif, belle performance sur les centres et les courses
De Roon 7 : le capitaine est acclamé, il est entré de plein droit dans l'histoire en atteignant le record absolu de 436 apparitions sous le maillot de l'Atalanta, dépassant Bellini qui s'était arrêté à 435.
(Samardzic sv 43’ st)
Ederson 7 : un attaquant qui nous avait manqué, il a beaucoup de bonnes idées et les met en pratique
(Pasalic 6 18’ 2e mi-temps : il apporte de la fraîcheur lorsque l’énergie vient à manquer)
Bernasconi 6 : il se superpose à Zalewski mais dispose de moins d’espaces que le Polonais
De Ketelaere 6 : peu incisif, peu d'idées, moins brillant
(Musah 6, 31e s. : un remplaçant qui sera utile au cours de ces deux prochains mois
Zalewski 6,5 : il sert des ballons précieux à Krstovic, surtout en première mi-temps
(Raspadori 6, 19’ 2e mi-temps : prêt à rejoindre Scamacca en équipe d’Italie
Krstovic 7 : il ne lui manque que le but, qu’il rate devant le but en deuxième mi-temps. Dommage
Entraîneur : Palladino 6,5 : il fallait une victoire, même difficile, pour rester dans la course aux places européennes face aux grandes équipes, et il l'obtient grâce à des remplacements judicieux
HELLAS VERONA
Montipò 6 : le gardien de l'Hellas ne peut rien faire face au tir en diagonale de Zappacosta, puis il se montre à la hauteur
Nelsson 5,5 : il prend ses marques avec de bons débuts défensifs, mais son énergie ne dure pas longtemps
Edmundsson 5,5 : il se fait tout de suite avertir, ce qui rend sa prestation difficile
Valentini 5 : la frénésie et la nervosité finissent par prendre le dessus
Belghali 6,5 : il offre toujours de bonnes occasions et croit jusqu'au bout au match nul
Akpa Akpro 6,5 : précieux pour ses idées, il est un adversaire coriace face aux Nerazzurri, et se montre également à son avantage dans les duels
(Bernede sv 40’ st)
Gagliardini 5,5 : sifflé par le public local, il ne parvient pas à défendre sans commettre de faute ; tant de Roon qu’Ederson réussissent à le neutraliser
(Al-Musrati 6 21’ 2e mi-temps : bonne entrée en jeu, il frôle le but de l’égalisation)
Harroui 6 : il fait son travail, match physique et plein de sacrifice, il se donne à fond et sort quand il n’en peut plus.
(Suslov 6, 21e s) : se montre à quelques occasions, trop loin de la surface
Frese 5 : il commence mal et finit encore plus mal, l’équipe de Bergame manque de combativité et de qualité cet après-midi
(Oyegoke 6, 1’ st) : plus convaincant que son coéquipier, mais cela ne suffit pas
Bowie 5 : rate devant le but alors qu’il ne le devrait pas, puis Carnesecchi devine la trajectoire
(Sarr 6, 33e s) : il tente sa chance
Orban 6 : jusqu'à la fin, il croit au match nul et oblige Carnesecchi à un arrêt qui vaut un but, mais il pourrait mieux exploiter les contre-attaques, qui sont son point fort.
Entraîneur : Sammarco 5,5 : la contribution de Sarr et El-Musrati aurait été utile plus tôt, d'autres points de maintien ont été perdus même si l'équipe n'a pas sombré.