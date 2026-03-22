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Atalanta BC v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport

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Atalanta-Hellas Vérone, les notes de CM : Zappacosta décisif, De Roon entre dans l'histoire des Nerazzurri

Un mois plus tard, l'Atalanta renoue avec la victoire en Serie A

L'Atalanta ne parvient pas à consolider son avance et souffre jusqu'à la fin, mais remporte trois points précieux en s'imposant face à Hellas grâce au but de Zappacosta en première mi-temps.

  • ATALANTA

    Carnesecchi 6,5 : il sauve son équipe à deux reprises, en plongeant d'abord sur les tirs de Bowie, puis sur ceux d'Orban

    Scalvini 6,5 : il freine la progression des Jaunes sans commettre de faute

    Djimsiti 6,5 : donne des consignes à ses coéquipiers, se donne à fond jusqu'à la fin

    Kolasinac 6,5 : se sacrifie à plusieurs reprises pour éloigner le danger, surtout en deuxième mi-temps

    (Hien 5,5 31’ 2e mi-temps : entre en jeu et reçoit un carton jaune

    Zappacosta 7,5 : son coup de génie du pied gauche à la limite de la surface a été décisif, belle performance sur les centres et les courses

    De Roon 7 : le capitaine est acclamé, il est entré de plein droit dans l'histoire en atteignant le record absolu de 436 apparitions sous le maillot de l'Atalanta, dépassant Bellini qui s'était arrêté à 435.

    (Samardzic sv 43’ st)

    Ederson 7 : un attaquant qui nous avait manqué, il a beaucoup de bonnes idées et les met en pratique

    (Pasalic 6 18’ 2e mi-temps : il apporte de la fraîcheur lorsque l’énergie vient à manquer)

    Bernasconi 6 : il se superpose à Zalewski mais dispose de moins d’espaces que le Polonais

    De Ketelaere 6 : peu incisif, peu d'idées, moins brillant

    (Musah 6, 31e s. : un remplaçant qui sera utile au cours de ces deux prochains mois

    Zalewski 6,5 : il sert des ballons précieux à Krstovic, surtout en première mi-temps

    (Raspadori 6, 19’ 2e mi-temps : prêt à rejoindre Scamacca en équipe d’Italie

    Krstovic 7 : il ne lui manque que le but, qu’il rate devant le but en deuxième mi-temps. Dommage

    Entraîneur : Palladino 6,5 : il fallait une victoire, même difficile, pour rester dans la course aux places européennes face aux grandes équipes, et il l'obtient grâce à des remplacements judicieux

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  • HELLAS VERONA

    Montipò 6 : le gardien de l'Hellas ne peut rien faire face au tir en diagonale de Zappacosta, puis il se montre à la hauteur

    Nelsson 5,5 : il prend ses marques avec de bons débuts défensifs, mais son énergie ne dure pas longtemps

    Edmundsson 5,5 : il se fait tout de suite avertir, ce qui rend sa prestation difficile

    Valentini 5 : la frénésie et la nervosité finissent par prendre le dessus

    Belghali 6,5 : il offre toujours de bonnes occasions et croit jusqu'au bout au match nul

    Akpa Akpro 6,5 : précieux pour ses idées, il est un adversaire coriace face aux Nerazzurri, et se montre également à son avantage dans les duels

    (Bernede sv 40’ st)

    Gagliardini 5,5 : sifflé par le public local, il ne parvient pas à défendre sans commettre de faute ; tant de Roon qu’Ederson réussissent à le neutraliser

    (Al-Musrati 6 21’ 2e mi-temps : bonne entrée en jeu, il frôle le but de l’égalisation)

    Harroui 6 : il fait son travail, match physique et plein de sacrifice, il se donne à fond et sort quand il n’en peut plus.

    (Suslov 6, 21e s) : se montre à quelques occasions, trop loin de la surface

    Frese 5 : il commence mal et finit encore plus mal, l’équipe de Bergame manque de combativité et de qualité cet après-midi

    (Oyegoke 6, 1’ st) : plus convaincant que son coéquipier, mais cela ne suffit pas

    Bowie 5 : rate devant le but alors qu’il ne le devrait pas, puis Carnesecchi devine la trajectoire

    (Sarr 6, 33e s) : il tente sa chance

    Orban 6 : jusqu'à la fin, il croit au match nul et oblige Carnesecchi à un arrêt qui vaut un but, mais il pourrait mieux exploiter les contre-attaques, qui sont son point fort.

    Entraîneur : Sammarco 5,5 : la contribution de Sarr et El-Musrati aurait été utile plus tôt, d'autres points de maintien ont été perdus même si l'équipe n'a pas sombré.

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