Atalanta-Hellas Vérone, les notes de CM : Zappacosta décisif, De Roon entre dans l'histoire des Nerazzurri

Carnesecchi 6,5 : il sauve son équipe à deux reprises, en plongeant d'abord sur les tirs de Bowie, puis sur ceux d'Orban

Scalvini 6,5 : il freine la progression des Jaunes sans commettre de faute

Djimsiti 6,5 : donne des consignes à ses coéquipiers, se donne à fond jusqu'à la fin

Kolasinac 6,5 : se sacrifie à plusieurs reprises pour éloigner le danger, surtout en deuxième mi-temps

(Hien 5,5 31’ 2e mi-temps : entre en jeu et reçoit un carton jaune

Zappacosta 7,5 : son coup de génie du pied gauche à la limite de la surface a été décisif, belle performance sur les centres et les courses

De Roon 7 : le capitaine est acclamé, il est entré de plein droit dans l'histoire en atteignant le record absolu de 436 apparitions sous le maillot de l'Atalanta, dépassant Bellini qui s'était arrêté à 435.

(Samardzic sv 43’ st)

Ederson 7 : un attaquant qui nous avait manqué, il a beaucoup de bonnes idées et les met en pratique

(Pasalic 6 18’ 2e mi-temps : il apporte de la fraîcheur lorsque l’énergie vient à manquer)

Bernasconi 6 : il se superpose à Zalewski mais dispose de moins d’espaces que le Polonais

De Ketelaere 6 : peu incisif, peu d'idées, moins brillant

(Musah 6, 31e s. : un remplaçant qui sera utile au cours de ces deux prochains mois

Zalewski 6,5 : il sert des ballons précieux à Krstovic, surtout en première mi-temps

(Raspadori 6, 19’ 2e mi-temps : prêt à rejoindre Scamacca en équipe d’Italie

Krstovic 7 : il ne lui manque que le but, qu’il rate devant le but en deuxième mi-temps. Dommage

Entraîneur : Palladino 6,5 : il fallait une victoire, même difficile, pour rester dans la course aux places européennes face aux grandes équipes, et il l'obtient grâce à des remplacements judicieux