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Cagliari Calcio v Atalanta BC - Serie AGetty Images Sport

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Atalanta - Cagliari : où regarder le match en direct, chaîne, horaire et compositions

Atalanta Bergame vs Cagliari
Serie A
Atalanta Bergame
Cagliari

Samedi à 20h45 aura lieu la rencontre entre l'Atalanta et Cagliari en Serie A : voici toutes les informations concernant l'endroit où regarder le match ainsi que les compositions probables.

Après la douloureuse défaite concédée à la dernière minute face à l'AS Rome, l'Atalanta de Maurizio Sarri revient du New Balance Arena où elle se déplacera pour affronter Cagliari dirigé par Fabio Pisacane.

Plusieurs options restent incertaines dans les rangs de l'Atalanta, notamment sur les côtés, où Bernasconi et Zappacosta pourraient prendre le pas sur Bellanova et Kolasinac. Au milieu de terrain, une première titularisation de Kessié est envisageable, tout comme celle de Roe en attaque. Scamacca devrait s'imposer au détriment de Krstovic.



Quant à Cagliari, qui vient de s'imposer face à Lecce, il s'appuie sur Maldini, qui a retrouvé son éclat lors de la dernière journée, et sur l'entente qu'il a trouvée depuis le début de la saison avec Fazzini. Mendy sera de nouveau la pointe de l'attaque.


  • Atalanta - Cagliari : chaîne de diffusion et streaming en direct

    Le match : Atalanta-Cagliari

    La date : samedi 12 septembre 2026

    L'heure : 20h45

    La chaîne de diffusion : stc

    Le direct : stc

    • Publicité

  • Compositions probables Atalanta-Cagliari

    Atalanta (4-3-3) : Carnesecchi ; Zappacosta, Kossounou, Scalvini, Bernasconi ; Kessié, Ederson, Sméldjić ; De Ketelaere, Scamacca, Ruggeri.


    Cagliari (4-3-3) : Caprile ; Zé Pedro, Deiola, Rodríguez, Obert ; Adopo, WenX, Romano ; Maldini, Mendy, Fazzini.

  • Où regarder le match Atalanta - Cagliari à la télévision

    Le match de Serie A entre l'Atalanta et Cagliari sera retransmis en direct à la télévision via stc grâce à l'application disponible sur les téléviseurs intelligents compatibles, ou en utilisant des consoles de jeux (PlayStation, Xbox), le TIMVISION Box, ou des appareils tels que Google Chromecast et Amazon Fire Stick TV.

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  • Où regarder le match Atalanta - Cagliari en direct

    Atalanta-Cagliari sera également disponible en streaming sur des appareils tels que les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau grâce à stc, en téléchargeant l'application ou en accédant au site officiel de la plateforme.

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