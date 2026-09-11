Atalanta - Cagliari : où regarder le match en direct, chaîne, horaire et compositions

Après la douloureuse défaite concédée à la dernière minute face à l'AS Rome, l'Atalanta de Maurizio Sarri revient du New Balance Arena où elle se déplacera pour affronter Cagliari dirigé par Fabio Pisacane.

Plusieurs options restent incertaines dans les rangs de l'Atalanta, notamment sur les côtés, où Bernasconi et Zappacosta pourraient prendre le pas sur Bellanova et Kolasinac. Au milieu de terrain, une première titularisation de Kessié est envisageable, tout comme celle de Roe en attaque. Scamacca devrait s'imposer au détriment de Krstovic.









Quant à Cagliari, qui vient de s'imposer face à Lecce, il s'appuie sur Maldini, qui a retrouvé son éclat lors de la dernière journée, et sur l'entente qu'il a trouvée depuis le début de la saison avec Fazzini. Mendy sera de nouveau la pointe de l'attaque.



