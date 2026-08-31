Atalanta : Ahanor prêté à Crystal Palace, puis il sera à Chelsea : la raison

Gianluca Di Marzio raconte les coulisses de cette opération sur le marché des transferts : le joueur né en 2008 ne sera pas prêté à Crystal Palace par Chelsea, où il sera transféré pour 48 millions, mais par l’Atalanta. Les Blues, pour le moment, se contenteront d’annoncer un préaccord pour son arrivée à partir de la saison prochaine, 2027/28.





Chelsea ne peut en effet pas prêter Ahanor à Crystal Palace en raison du règlement de la Premier League : c’est ainsi que cette subtilité réglementaire sera contournée. Selon le règlement de la Premier League, il n’est pas possible de prêter deux joueurs à un autre club et Chelsea avait déjà envoyé Alex Disasi à Crystal Palace. Donc, formellement, l’équipe de Xabi Alonso ne pourrait pas non plus envoyer Ahanor dans le même club. Une subtilité contournée grâce à cette solution.