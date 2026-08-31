Le Crystal Palace accélère pour Honest Ahanor et met la main sur le jeune défenseur, qui doit rejoindre Londres sous la forme d’un prêt en provenance de l’Atalanta. L’opération s’inscrit dans un contexte de mercato plutôt complexe : dans un an, le joueur appartiendra définitivement à Chelsea pour 48 millions d’euros, après une saison en prêt à Crystal Palace.
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Atalanta : Ahanor prêté à Crystal Palace, puis il sera à Chelsea : la raison
Gianluca Di Marzio raconte les coulisses de cette opération sur le marché des transferts : le joueur né en 2008 ne sera pas prêté à Crystal Palace par Chelsea, où il sera transféré pour 48 millions, mais par l’Atalanta. Les Blues, pour le moment, se contenteront d’annoncer un préaccord pour son arrivée à partir de la saison prochaine, 2027/28.
Chelsea ne peut en effet pas prêter Ahanor à Crystal Palace en raison du règlement de la Premier League : c’est ainsi que cette subtilité réglementaire sera contournée. Selon le règlement de la Premier League, il n’est pas possible de prêter deux joueurs à un autre club et Chelsea avait déjà envoyé Alex Disasi à Crystal Palace. Donc, formellement, l’équipe de Xabi Alonso ne pourrait pas non plus envoyer Ahanor dans le même club. Une subtilité contournée grâce à cette solution.
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