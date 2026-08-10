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EndrickDivulgação / Real Madrid
Adhe Makayasa

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Aston Villa prépare un ambitieux prêt pour la star du Real Madrid Endrick

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Aston Villa envisage un prêt ambitieux pour l’attaquant du Real Madrid Endrick avant la date limite du mercato. L’international brésilien de 20 ans a passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt à Lyon avant de disputer la Coupe du monde, et l’équipe d’Unai Emery souhaite désormais l’attirer à Villa Park pour renforcer ses options offensives.

  • Le club des Midlands cible un attaquant

    Selon talkSPORT, Villa envisage un prêt d’Endrick en provenance de Madrid avant la fermeture du mercato estival, le 1er septembre. L’attaquant de 20 ans a passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt à Lyon, avec un bilan de huit buts et huit passes décisives en 21 apparitions. En plus de Villa, le club de Serie A de la Roma serait également intéressé par la signature de l’international brésilien pour la saison à venir.

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    L’entraîneur cherche à renforcer sa ligne d’attaque

    L’éventuelle arrivée d’Endrick renforcerait les options offensives d’Emery avant le retour d’Aston Villa en Ligue des champions cette saison. Même si Ollie Watkins reste le principal point d’appui en attaque après avoir inscrit 21 buts la saison dernière, la présence de Tammy Abraham et du talent émergent Brian Madjo est toujours jugée insuffisante et nécessite encore des renforts. Le pedigree international d’Endrick avec le Brésil sur la scène mondiale fait de lui un candidat idéal pour élever la qualité offensive de Villa dans les compétitions nationales et européennes.

  • La reconstruction estivale se poursuit à un rythme soutenu

    La poursuite d’Endrick s’inscrit dans la stratégie de transfert dynamique de Villa après le départ de Morgan Rogers pour Chelsea dans le cadre d’un transfert record en Grande-Bretagne de 117 M£. La direction du club a agi rapidement pour renforcer l’effectif, en bouclant l’arrivée record dans l’histoire du club de Johan Manzambi, ainsi que les recrutements de Joao Gomes en provenance de Wolverhampton, d’Alejandro Garnacho de Chelsea sous forme de prêt, et de Modou Keba Cisse. Au-delà de son intérêt pour Endrick, Villa est également proche de finaliser un accord de 17 M£ pour le latéral gauche de l’Atletico Madrid Matteo Ruggeri afin de compléter son dispositif défensif.

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    Le calendrier européen met l'effectif à l'épreuve

    Villa jaugera son état de préparation face au Paris Saint-Germain en Super Coupe de l'UEFA mercredi, après son triomphe en Ligue Europa la saison dernière. Ce choc européen crucial constitue un test de haut niveau avant le lancement de sa campagne de Premier League et son entrée dans la phase de ligue de la Ligue des champions. La direction du club continuera de travailler sur les cibles restantes avant la fermeture du mercato afin de s'assurer qu'Emery conserve une profondeur d'effectif suffisante.

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