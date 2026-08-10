Aston Villa prépare un ambitieux prêt pour la star du Real Madrid Endrick

La poursuite d’Endrick s’inscrit dans la stratégie de transfert dynamique de Villa après le départ de Morgan Rogers pour Chelsea dans le cadre d’un transfert record en Grande-Bretagne de 117 M£. La direction du club a agi rapidement pour renforcer l’effectif, en bouclant l’arrivée record dans l’histoire du club de Johan Manzambi, ainsi que les recrutements de Joao Gomes en provenance de Wolverhampton, d’Alejandro Garnacho de Chelsea sous forme de prêt, et de Modou Keba Cisse. Au-delà de son intérêt pour Endrick, Villa est également proche de finaliser un accord de 17 M£ pour le latéral gauche de l’Atletico Madrid Matteo Ruggeri afin de compléter son dispositif défensif.