Aston Villa officialise l'arrivée d'Alejandro Garnacho en provenance de Chelsea

Le joueur de 22 ans rejoint Villa Park dans le cadre d’un prêt d’une saison, après un passage à Stamford Bridge où il a eu du mal à trouver une régularité dans ses performances. Emery s’est réjoui de cette recrue, déclarant sur le site officiel du club : « Nous sommes ravis d’accueillir Alejandro. C’est un joueur très talentueux, jeune, qui nous a montré sa volonté de contribuer à notre projet. Nous sommes vraiment heureux. »

Si le deal se présente d’abord sous la forme d’un prêt, des sources concordantes évoquent une option d’achat qui pourrait rendre la transaction définitive en cas d’atteinte d’objectifs sportifs précis lors de l’exercice 2026-2027.















