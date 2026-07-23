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Aston Villa officialise l'arrivée d'Alejandro Garnacho en provenance de Chelsea
Emery recrute sa principale cible offensive
Le joueur de 22 ans rejoint Villa Park dans le cadre d’un prêt d’une saison, après un passage à Stamford Bridge où il a eu du mal à trouver une régularité dans ses performances. Emery s’est réjoui de cette recrue, déclarant sur le site officiel du club : « Nous sommes ravis d’accueillir Alejandro. C’est un joueur très talentueux, jeune, qui nous a montré sa volonté de contribuer à notre projet. Nous sommes vraiment heureux. »
Si le deal se présente d’abord sous la forme d’un prêt, des sources concordantes évoquent une option d’achat qui pourrait rendre la transaction définitive en cas d’atteinte d’objectifs sportifs précis lors de l’exercice 2026-2027.
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Analyse de l'élimination de Chelsea
Le départ de Garnacho de Chelsea intervient après que les Blues ont finalisé le transfert de Morgan Rogers en provenance d’Aston Villa pour un montant record de 117 millions de livres sterling. Les Blues avaient recruté Garnacho en septembre dernier pour 40 millions de livres sterling en provenance de Manchester United, où il avait gravi les échelons du centre de formation avant de disputer 144 matchs avec l’équipe première avant son départ en 2025. Bien qu’il ait disputé 43 matchs pour Chelsea la saison dernière, l’ailier s’est retrouvé en surnombre. Au cours de son passage à Stamford Bridge, l’Argentin n’a réussi à inscrire que huit buts et à délivrer quatre passes décisives toutes compétitions confondues.
La campagne de recrutement effrénée de Villa
Le recrutement de Garnacho s’inscrit dans une stratégie de recrutement plus large qui a fait de Villa Park un véritable centre d’activité cet été. Il devient ainsi la quatrième recrue majeure de ce mercato, après les signatures de Johan Manzambi, Joao Gomes et Modou Keba Cissé. Cet afflux de talents est financé par une série impressionnante de ventes de joueurs, le club ayant généré près de 200 millions de livres sterling de recettes grâce à ces départs. Des noms prestigieux tels que Youri Tielemans et Donyell Malen ont quitté le club, offrant ainsi à Emery la liberté financière nécessaire pour cibler des profils spécifiques comme celui de Garnacho afin d’améliorer la dynamique de l’effectif.
Garnacho arrive dans un effectif qui sort d’une saison remarquable : vainqueur de la Ligue Europa et quatrième de Premier League, Aston Villa est qualifié pour la Ligue des champions et affrontera le Paris Saint-Germain, détenteur de la C1, en Supercoupe de l’UEFA le 12 août.
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Les perspectives d’avenir à Villa Park
En cas de transfert définitif, Garnacho aurait déjà trouvé un accord préliminaire avec Aston Villa pour un contrat de quatre ans. Cette engagement à long terme souligne la confiance du club dans sa capacité à devenir un pilier de ses futurs succès. L’opération intéresse aussi Manchester United, qui percevrait 10 % du montant d’une éventuelle vente permanente, conformément aux modalités fixées lors de son départ vers Chelsea en 2025.
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