Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
cm grafica asllani inter torino 2026
Simone Gervasio

Traduit par

Asllani quitte l’Inter : proposition des Émirats arabes unis, Al Jazira le veut. Formule et détails

Inter
Mercato
Serie A
K. Asllani

L’Inter s’active dans le sens des départs. Parmi les indésirables figure Kristjan Asllani, de retour de prêts au Torino et à Besiktas et hors du projet technique de Chivu. L’international albanais suscite l’intérêt d’Al-Jazira, club des Émirats arabes unis qui, à travers des négociations éclair, tente de recruter le meneur de jeu reculé.

  • Les deux clubs tentent de trouver un accord, il reste à définir la formule du transfert et si le joueur ouvrira la porte à cette destination. Auparavant, d’autres clubs s’étaient positionnés sur lui, dont Monza.


    Comme l’a rapporté Fabrizio Romano, il y aurait déjà un accord verbal entre le club émirati et l’Inter pour Kristjan Asllani : le dossier devrait être bouclé sur la base d’un prêt payant de 2 millions d’euros avec une option d’achat à 6,5 millions qui devient obligatoire à certaines conditions. Les parties travaillent donc sur les détails, avec un joueur qui a ouvert la porte au transfert.


    Né en 2002, Asllani a disputé 33 matches et signé 2 buts et 2 passes décisives sous le maillot du Besiktas lors de sa dernière expérience. Il était arrivé à l’Inter en provenance d’Empoli, mais au fil des années, il avait d’abord été barré par Brozovic puis par Calhanoglu.


    Un riche contrat l’attend en UAE Pro League, l’Inter pousse pour un transfert définitif mais se contenterait aussi de cette formule : des nouveautés sont attendues dans les prochaines heures.

    • Publicité

    VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Serie A
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Inter crest
Inter
INT