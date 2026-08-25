Les deux clubs tentent de trouver un accord, il reste à définir la formule du transfert et si le joueur ouvrira la porte à cette destination. Auparavant, d’autres clubs s’étaient positionnés sur lui, dont Monza.





Comme l’a rapporté Fabrizio Romano, il y aurait déjà un accord verbal entre le club émirati et l’Inter pour Kristjan Asllani : le dossier devrait être bouclé sur la base d’un prêt payant de 2 millions d’euros avec une option d’achat à 6,5 millions qui devient obligatoire à certaines conditions. Les parties travaillent donc sur les détails, avec un joueur qui a ouvert la porte au transfert.





Né en 2002, Asllani a disputé 33 matches et signé 2 buts et 2 passes décisives sous le maillot du Besiktas lors de sa dernière expérience. Il était arrivé à l’Inter en provenance d’Empoli, mais au fil des années, il avait d’abord été barré par Brozovic puis par Calhanoglu.





Un riche contrat l’attend en UAE Pro League, l’Inter pousse pour un transfert définitif mais se contenterait aussi de cette formule : des nouveautés sont attendues dans les prochaines heures.