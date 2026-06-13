Tony D'Amico, le nouveau directeur sportif de laRoma, a aussitôt pris les commandes pour établir les priorités du club giallorosso. Bien qu’il ne prenne officiellement ses fonctions que le 1^(er) juillet, il a déjà entamé les démarches pour prolonger les contrats des joueurs clés. Outre le cas Dybala, il doit régler celui de Gianluca Mancini, dont le contrat expire en 2027 et que Gian Piero Gasperini ne souhaite pas laisser partir.
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AS Rome : l’offre de prolongation de contrat de Mancini est améliorée
OFFRE AMÉLIORÉE
La Roma souhaite conclure un accord avec Mancini. Pour Gasperini, le défenseur est un élément clé, et il est très attaché aux couleurs giallorossi depuis son arrivée en 2019. Selon Fabrizio Romano, la direction romaine a amélioré son offre, et l’optimisme prévaut quant à la finalisation d’un accord qui devrait prolonger le contrat du joueur avec le club.
LA SAISON DE MANCINI
La saison a été très positive pour Mancini, qui a largement contribué au retour de la Roma en Ligue des champions. Il a disputé 45 matches au total et inscrit 5 buts, dont 4 en championnat, parmi lesquels un doublé décisif lors du match retour du derby contre la Lazio.