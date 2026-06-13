Tony D'Amico, le nouveau directeur sportif de laRoma, a aussitôt pris les commandes pour établir les priorités du club giallorosso. Bien qu’il ne prenne officiellement ses fonctions que le 1^(er) juillet, il a déjà entamé les démarches pour prolonger les contrats des joueurs clés. Outre le cas Dybala, il doit régler celui de Gianluca Mancini, dont le contrat expire en 2027 et que Gian Piero Gasperini ne souhaite pas laisser partir.