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Gianluca Minchiotti

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AS Rome : Greenwood réclame un million d'euros supplémentaires

Roma
Mercato
M. Greenwood

Les négociations sont actuellement suspendues concernant le joueur anglais qui intéresse les Giallorossi.

Mason Greenwood poursuit actuellement son entraînement à Marseille, mais son avenir pourrait bientôt s’éclaircir. L’attaquant anglais attend l’offre officielle de la Roma, destination qu’il privilégie, tandis que les négociations sont en stand-by dans l’attente du feu vert définitif des Friedkin pour un investissement global proche de 100 millions d’euros, couvrant transfert, salaire et commissions.


  • L'objectif est de finaliser le dossier avant le 15 juillet, date à laquelle l'OM s'envolera pour sa tournée en Côte d'Ivoire. Sur le plan contractuel, un dernier point demeure en suspens : après un accord de principe sur une base de 4,5 millions d’euros par saison plus des primes, comme le rapporte le Corriere dello Sport, l’entourage du joueur a sollicité une augmentation d’un million, demande que l’AS Rome a rejetée, refusant de revoir les conditions déjà fixées.


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