L'objectif est de finaliser le dossier avant le 15 juillet, date à laquelle l'OM s'envolera pour sa tournée en Côte d'Ivoire. Sur le plan contractuel, un dernier point demeure en suspens : après un accord de principe sur une base de 4,5 millions d’euros par saison plus des primes, comme le rapporte le Corriere dello Sport, l’entourage du joueur a sollicité une augmentation d’un million, demande que l’AS Rome a rejetée, refusant de revoir les conditions déjà fixées.



