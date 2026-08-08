Getty Images
Traduit par
Arsenal supervise la star de la Juventus Kenan Yildiz après avoir manqué Vinicius Junior
Arsenal cible Yildiz après le contretemps Vinicius
Arsenal suit de près Yildiz cet été afin de renforcer son secteur offensif, selon La Stampa. Le club londonien s'est tourné vers l'international turc après avoir manqué un transfert ambitieux pour Vinicius.
Vinicius a finalement signé un nouveau contrat avec le Real Madrid, ce qui a poussé Arsenal à explorer d'autres options dans ce secteur du terrain. Yildiz s'est imposé comme un candidat attractif pour renforcer l'attaque de Mikel Arteta avant la nouvelle saison. Le joueur de 21 ans a réalisé une saison remarquable avec la Juventus, s'affirmant comme l'un des jeunes talents les plus prometteurs du football européen. Il a cumulé 20 contributions décisives toutes compétitions confondues la saison dernière.
- Getty Images
Les rapports de recrutement s’intensifient alors que la Juve prépare un plan de secours
Selon le même rapport, Arsenal a activement repris sa surveillance du talentueux meneur de jeu. Sky journaliste Sacha Tavolieri avait déjà associé le géant du nord de Londres au joueur plus tôt lors de ce mercato.
Cet intérêt renouvelé intervient alors que certaines informations laissent entendre que la Juventus pourrait déjà se préparer à un éventuel départ. Le club turinois a recruté le jeune ailier talentueux Kerim Alajbegovic comme autre option offensive. Si la Juventus prépare peut-être simplement l'avenir en ajoutant de grands espoirs, l'arrivée d'Alajbegovic pourrait faciliter la tâche d'Arsenal pour convaincre le club italien de vendre Yildiz cet été.
Une adéquation tactique avec l’attaque en évolution d’Arteta
Yildiz est considéré comme un profil idéal pour le dispositif tactique d'Arteta dans le nord de Londres. Arsenal cherche activement à se renforcer sur le flanc gauche après la saison irrégulière de l'ailier brésilien Gabriel Martinelli. La profondeur offensive d'Arsenal a déjà connu une importante rotation lors du mercato en cours.
Leandro Trossard a quitté l'Emirates Stadium plus tôt cet été pour rejoindre le club turc de Besiktas. Arsenal a rapidement réagi pour remplacer Trossard en recrutant l'ailier grec Christos Tzolis en provenance du Club Bruges. Cependant, l'arrivée d'un joueur de la qualité de Yildiz apporterait encore davantage de profondeur et de dynamisme à l'effectif.
- Getty Images
Les prochaines étapes dans la poursuite d'Arsenal sur le marché des transferts
Alors qu’Arsenal poursuit sa mission de prospection, les discussions pourraient s’intensifier à mesure que le mercato avance. Le club londonien reste déterminé à s’attacher les services d’un autre attaquant de haut niveau pour finaliser la construction de son effectif.
Reste à voir si la Juventus est ouverte à l’idée d’autoriser un départ du joueur de 21 ans. Toutefois, l’arrivée d’Alajbegovic offre au géant italien une solution supplémentaire sur les côtés. Arsenal va désormais évaluer soigneusement ses options avant de décider s’il faut formuler une offre officielle pour l’international turc.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles