Arsenal suit de près Yildiz cet été afin de renforcer son secteur offensif, selon La Stampa. Le club londonien s'est tourné vers l'international turc après avoir manqué un transfert ambitieux pour Vinicius.

Vinicius a finalement signé un nouveau contrat avec le Real Madrid, ce qui a poussé Arsenal à explorer d'autres options dans ce secteur du terrain. Yildiz s'est imposé comme un candidat attractif pour renforcer l'attaque de Mikel Arteta avant la nouvelle saison. Le joueur de 21 ans a réalisé une saison remarquable avec la Juventus, s'affirmant comme l'un des jeunes talents les plus prometteurs du football européen. Il a cumulé 20 contributions décisives toutes compétitions confondues la saison dernière.