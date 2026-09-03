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Arsenal subit un double coup dur sur blessure avant le derby face à Chelsea
Guimaraes et Mosquera absents de l’entraînement
Selon The Sun, la préparation d'Arsenal en vue de son prochain choc contre Chelsea a été perturbée par une importante double inquiétude sur le plan des blessures. Lors d'une séance d'entraînement ouverte au public organisée jeudi à London Colney, Bruno Guimaraes, recrue estivale, et le défenseur Cristhian Mosquera étaient absents. L'absence des deux joueurs soulève des questions quant à leur disponibilité pour le week-end, alors qu'Arsenal cherche à conserver son départ parfait dans cette nouvelle saison de Premier League.
Guimaraes, arrivé dans le nord de Londres en provenance de Newcastle United dans le cadre d'un transfert très médiatisé de 75 millions de livres sterling lors du mercato estival, est gêné par un problème persistant à l'aine. Le milieu brésilien avait été contraint de manquer le match d'ouverture d'Arsenal en Premier League contre Coventry City, même s'il avait effectué un bref retour en disputant 19 minutes après être entré en jeu face à Aston Villa lundi.
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Arteta prudent au sujet de la condition physique de Guimaraes
Arteta a fait preuve d’une prudence extrême dans la gestion de la charge de travail de sa nouvelle sentinelle au milieu depuis son arrivée en provenance de Newcastle. Le club adopterait une approche très précautionneuse concernant la condition physique de Guimaraes, notamment compte tenu de la profondeur des options disponibles dans l’entrejeu. Cependant, perdre un joueur de ce calibre pour un rendez-vous aussi important qu’un derby londonien contre le Chelsea de Xabi Alonso serait un coup dur pour la fluidité tactique de l’équipe.
La situation concernant Mosquera semble légèrement plus préoccupante pour le staff technique. Le défenseur espagnol a été contraint de sortir lors des derniers instants de la victoire contre Aston Villa lundi soir. S’il a été remplacé par Ezri Konsa à la 79e minute, l’évaluation initiale de l’entraîneur a laissé entendre que ce changement relevait simplement d’une mesure de précaution plutôt que d’une réaction à une blessure grave.
Remaniement défensif en vue
S'exprimant devant les médias après la victoire à Villa Park, Arteta a donné des nouvelles de l'état de Mosquera, déclarant : « Il va bien, mais il avait le sentiment qu'il allait lui arriver quelque chose, et c'est pour ça que nous avons le banc que nous avons, et c'est pour ça que nous avons dû faire entrer Ezri. »
Si l'Espagnol de 22 ans est jugé trop juste pour jouer dimanche, cela ouvre la porte à des débuts complets à domicile à l'Emirates pour Konsa. Konsa, qui a bouclé le mois dernier un transfert de 51 millions de livres en provenance d'Aston Villa, est le candidat naturel pour intégrer la ligne défensive.
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Les rivaux londoniens se disputent une suprématie précoce
Les problèmes défensifs ne s’arrêtent pas là pour Arsenal, puisque Jurrien Timber reste lui aussi incertain pour le week-end. Avec Saliba indisponible pour une longue période à la suite d’une blessure aggravée pendant la Coupe du monde, la profondeur d’effectif d’Arteta est mise à l’épreuve dès le début de saison.
Arsenal comme Chelsea ont tous deux réalisé un début de nouvelle saison parfait, enchaînant deux victoires lors de leurs deux premiers matches de Premier League. Arsenal a lancé sa saison avec un succès confortable 3-0 contre Coventry City avant d’arracher une victoire 1-0 face à Aston Villa, tandis que Chelsea a livré des prestations prolifiques pour battre Fulham 3-2 puis s’imposer 4-3 contre Brighton.
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