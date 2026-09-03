Selon The Sun, la préparation d'Arsenal en vue de son prochain choc contre Chelsea a été perturbée par une importante double inquiétude sur le plan des blessures. Lors d'une séance d'entraînement ouverte au public organisée jeudi à London Colney, Bruno Guimaraes, recrue estivale, et le défenseur Cristhian Mosquera étaient absents. L'absence des deux joueurs soulève des questions quant à leur disponibilité pour le week-end, alors qu'Arsenal cherche à conserver son départ parfait dans cette nouvelle saison de Premier League.

Guimaraes, arrivé dans le nord de Londres en provenance de Newcastle United dans le cadre d'un transfert très médiatisé de 75 millions de livres sterling lors du mercato estival, est gêné par un problème persistant à l'aine. Le milieu brésilien avait été contraint de manquer le match d'ouverture d'Arsenal en Premier League contre Coventry City, même s'il avait effectué un bref retour en disputant 19 minutes après être entré en jeu face à Aston Villa lundi.