Arsenal serait sur le point de recruter un ailier de Leicester âgé de 16 ans

Monga a fait ses débuts en Premier League à seulement 15 ans et 271 jours, lors de la rencontre face à Newcastle United, devenant ainsi le troisième plus jeune joueur de l’histoire du championnat. Seuls deux joueurs, les Gunners Max Dowman et Ethan Nwaneri, ont fait leurs débuts encore plus jeunes. Son entraîneur de l’époque, Ruud van Nistelrooy, s’est montré très élogieux à l’égard de l’immense potentiel de l’adolescent après cette première apparition en avril 2025.

L’entraîneur néerlandais a déclaré : « On a pu entrevoir ses grandes qualités. C’est un excellent ailier qui possède de la vitesse. C’est un talent fantastique, un garçon formidable. Il méritait ces minutes de jeu et, espérons-le, d’autres à venir. »