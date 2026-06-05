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Arsenal serait sur le point de recruter un ailier de Leicester âgé de 16 ans
Selon les dernières rumeurs de transfert, Arsenal s’intéresserait de près à la jeune pépite de Leicester City.
Selon The Times, Arsenal serait en pole position pour recruter Monga, jeune prodige de Leicester. Le club londonien mise sur ce joueur de 16 ans dans le cadre de sa stratégie de recrutement des meilleurs talents anglais. Le départ de l’ailier du King Power Stadium devrait être accéléré par la relégation des Foxes en League One, après une 23e place décevante en Championship (46 points).
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Un ancien entraîneur salue le talent d'un jeune prodige.
Monga a fait ses débuts en Premier League à seulement 15 ans et 271 jours, lors de la rencontre face à Newcastle United, devenant ainsi le troisième plus jeune joueur de l’histoire du championnat. Seuls deux joueurs, les Gunners Max Dowman et Ethan Nwaneri, ont fait leurs débuts encore plus jeunes. Son entraîneur de l’époque, Ruud van Nistelrooy, s’est montré très élogieux à l’égard de l’immense potentiel de l’adolescent après cette première apparition en avril 2025.
L’entraîneur néerlandais a déclaré : « On a pu entrevoir ses grandes qualités. C’est un excellent ailier qui possède de la vitesse. C’est un talent fantastique, un garçon formidable. Il méritait ces minutes de jeu et, espérons-le, d’autres à venir. »
Arteta s'intéresse à un joueur polyvalent
Mikel Arteta serait un admirateur de longue date de ce joueur polyvalent de l’équipe d’Angleterre des moins de 19 ans, capable d’évoluer sur l’un ou l’autre des ailes ou en tant que meneur de jeu. Cet attaquant ambidextre a acquis une expérience inestimable en équipe première la saison dernière, disputant 27 matches, dont huit en tant que titulaire, lors de la difficile campagne de Leicester en Championship. Selon le Standard, sa valeur serait actuellement estimée entre 10 et 15 millions de livres sterling.
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Le spectre d’un contentieux judiciaire plane sur ce contrat.
Monga devrait signer officiellement son premier contrat professionnel avec les Foxes le jour de ses 17 ans, le 10 juillet, ce qui garantira à Leicester une indemnité de formation. Arsenal souhaite fixer le montant définitif du transfert avant cette échéance afin d'éviter l'incertitude d'une audience devant un tribunal arbitral. Ce remaniement de l'attaque des Gunners intervient à un moment clé, alors que l'actuel jeune joueur d'Arsenal, Nwaneri, se trouve dans l'incertitude concernant son avenir après un récent prêt à Marseille.