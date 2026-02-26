Arsenal, Manchester City et Liverpool avertis : Manchester United, en pleine forme, n'est « pas à des millions de kilomètres » d'être un prétendant au titre de Premier League la saison prochaine

Manchester United a dominé le championnat sous la houlette du légendaire entraîneur Ferguson, qui a mené l'équipe à 13 titres de champion et deux victoires en Ligue des champions, dont un triplé historique en 1999. Il était toutefois difficile de maintenir un tel niveau d'excellence.

Les Red Devils ont toutefois connu une chute humiliante. De grands noms tels que Louis van Gaal et José Mourinho n'ont pas réussi à ramener les Red Devils au sommet, tandis qu'Ole Gunnar Solskjaer n'a pas pu reproduire le succès de ses années de joueur. Michael Carrick est désormais aux commandes à titre intérimaire.

Il a supervisé une série de six matchs sans défaite, dont cinq victoires, et l'optimisme renaît quant à un avenir meilleur. Des objectifs ambitieux ont été fixés pour reconquérir le titre de Premier League d'ici 2028.