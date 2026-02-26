Getty
Arsenal, Manchester City et Liverpool avertis : Manchester United, en pleine forme, n'est « pas à des millions de kilomètres » d'être un prétendant au titre de Premier League la saison prochaine
Manchester United a remporté 13 titres de Premier League sous Ferguson.
Manchester United a dominé le championnat sous la houlette du légendaire entraîneur Ferguson, qui a mené l'équipe à 13 titres de champion et deux victoires en Ligue des champions, dont un triplé historique en 1999. Il était toutefois difficile de maintenir un tel niveau d'excellence.
Les Red Devils ont toutefois connu une chute humiliante. De grands noms tels que Louis van Gaal et José Mourinho n'ont pas réussi à ramener les Red Devils au sommet, tandis qu'Ole Gunnar Solskjaer n'a pas pu reproduire le succès de ses années de joueur. Michael Carrick est désormais aux commandes à titre intérimaire.
Il a supervisé une série de six matchs sans défaite, dont cinq victoires, et l'optimisme renaît quant à un avenir meilleur. Des objectifs ambitieux ont été fixés pour reconquérir le titre de Premier League d'ici 2028.
Manchester United est-il capable de redevenir un prétendant au titre ?
Interrogé sur la question de savoir si cela pouvait être considéré comme réaliste et à quelle distance se trouvait Manchester United de la fin de sa transformation de prétendant en concurrent, l'ancienne star des Red Devils, Sharpe, s'exprimant en association avec BetBrain, a déclaré à GOAL : « Je ne pense pas qu'ils soient à des millions de kilomètres. Ils l'ont prouvé depuis l'arrivée de Michael Carrick. Ils ont battu plusieurs équipes de haut niveau. Contre Everton, ils ont livré une performance très solide, même si elle n'était pas exceptionnelle sur le plan offensif et technique. Ils n'ont pas été très brillants, mais ils ont fait preuve d'un esprit d'équipe et d'une détermination qui auraient probablement fait défaut il y a quelques mois. Ils ont arraché un résultat très difficile.
Ils font du bon travail. Ils ne sont qu'à quelques points de la troisième place, et pas très loin des deux premières. Si l'on regarde les points qu'ils ont perdus au cours de la saison, ils auraient pu être beaucoup plus près. Je pense qu'avec trois ou quatre recrues de grande qualité cet été, et à condition de rester constants et de travailler dur, ils ne sont pas si loin du but. »
Manchester United pourrait-il prétendre au titre de champion de Premier League la saison prochaine ?
C'est une opinion partagée par une autre ancienne star de Manchester United, Michael Owen, qui a remporté le titre de Premier League. Interrogé sur le même sujet par GOAL, il a déclaré : « Ils ont probablement encore besoin d'un ou deux joueurs. Et s'ils perdent Casemiro et peut-être même Fernandes, ce sont deux joueurs vraiment importants. Il faut trouver le bon équilibre en rajeunissant l'équipe, etc. C'est incroyable.
« Je l'ai dit à beaucoup de gens, Manchester United, même quand ils étaient dans le marasme, va se redresser et une fois que ce sera fait, cela prendra peut-être un an, peut-être deux mois, mais quelqu'un finira par trouver la bonne formule. C'est un club trop puissant pour rester sous-performant et quand il se redressera, il prendra un élan fulgurant. Cela pourrait arriver.
Les gens pensent qu'ils sont à des kilomètres, mais s'ils continuent à faire ce qu'ils font et passent un bon été, ils ne seront peut-être pas si loin et il ne leur faudra peut-être qu'un an ou deux pour remporter le championnat, plutôt que cinq, six ou sept ans comme certains le prédisent.
C'est fascinant en ce moment. Tant qu'ils ont le vent en poupe, je leur conseillerais de continuer sur leur lancée. Vous voulez changer d'entraîneur et tout changer maintenant ? Waouh, vous cherchez les ennuis après toutes ces années. »
De combien de joueurs Man Utd a-t-il besoin pendant le mercato estival ?
On s'attend à ce que Manchester United dépense à nouveau lors du mercato estival, Casemiro devant certainement être remplacé alors qu'il s'apprête à partir en tant qu'agent libre. En 2025, des sommes importantes ont été investies dans des talents offensifs, avec les acquisitions de Matheus Cunha, Benjamin Sesko et Bryan Mbeumo, ce qui signifie que l'attention pourrait désormais se porter sur le milieu de terrain et la défense.
Une qualification pour la Ligue des champions faciliterait le recrutement de grands talents à Old Trafford, les Red Devils occupant actuellement la quatrième place du classement. Il devrait également être facile de convaincre ceux qui envisagent de rejoindre un géant endormi qui se réveille lentement de son sommeil de relever le défi du titre.
