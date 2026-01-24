Benjamin Šeško : comment Michael Carrick peut réussir là où Rúben Amorim a échoué

Le premier match de Michael Carrick à la tête de Manchester United fut une euphorie, une victoire dominante 2-0 dans le derby. Presque tout le monde à Old Trafford avait le sourire. Presque. Car Benjamin Šeško, lui, n'est pas entré en jeu. Après des débuts difficiles, l'attaquant, recruté pour 87 millions d'euros, commençait à peine à trouver ses marques. Le voir écarté pour ce match crucial a soulevé des questions sur sa place dans le projet du nouveau coach.

Pourtant, le traitement que Carrick lui réserve depuis son arrivée, tout en douceur et en communication, suggère un changement radical par rapport à la méthode Amorim. Alors que son prédécesseur semblait avoir perdu patience, Carrick a choisi de prendre son temps, de discuter, de mettre le joueur en confiance. Et c'est peut-être précisément ce dont le jeune et talentueux Šeško avait besoin pour enfin lancer sa carrière à Manchester.