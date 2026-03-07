Arsenal entre dans l'histoire avec le jeune prodige Max Dowman dans le onze de départ lors du match de FA Cup contre Mansfield

En août dernier, Arteta a salué l'excellent travail accompli par le centre de formation du club, déclarant : « Cela montre le travail acharné qui a été accompli au centre de formation au fil des ans.

D'autant plus que ces joueurs intègrent l'équipe première et évoluent au plus haut niveau sans aucune expérience professionnelle. C'est très différent des autres joueurs des grands clubs qui jouent à 17, 18, 19 ou 20 ans et qui ont déjà beaucoup d'expérience, ayant joué dans différentes équipes.

Cela montre une fois de plus ce que l'académie a accompli, la préparation de ces jeunes joueurs, leur maturité, ainsi que la qualité dont dispose notre équipe pour soutenir les jeunes joueurs, afin qu'ils se sentent à l'aise et puissent immédiatement performer au plus haut niveau. C'est donc tout à l'honneur de tous les membres du club. »