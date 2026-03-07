Getty Images Sport
Traduit par
Arsenal entre dans l'histoire avec le jeune prodige Max Dowman dans le onze de départ lors du match de FA Cup contre Mansfield
Arsenal écrit une page « rare » de son histoire
Arteta a poursuivi sa politique audacieuse d'intégration des jeunes joueurs dans l'équipe première en titularisant Dowman pour le match de FA Cup contre Mansfield, équipe de League One. Arteta a également aligné dès le coup d'envoi le défenseur Marli Salmon, âgé de 16 ans.
La présence de ces deux jeunes joueurs dans le onze de départ a marqué l'histoire, Arsenal devenant la première équipe de Premier League à aligner deux joueurs âgés de 16 ans ou moins comme titulaires dans une compétition.
La confiance d'Arteta dans les jeunes joueurs
La décision d'aligner Dowman et Salmon dans le onze de départ fait suite à une ascension fulgurante qui a débuté lors de la tournée de pré-saison du club en Asie en 2025. Alors que Dowman a fait ses débuts chez les seniors en août 2025 lors d'une victoire 5-0 en Premier League contre Leeds United, le défenseur a fait ses débuts en équipe première en décembre lorsde la victoire 3-0 des Gunners en Ligue des champions contre le Club Bruges.
Éloges pour le travail acharné de Hale End
En août dernier, Arteta a salué l'excellent travail accompli par le centre de formation du club, déclarant : « Cela montre le travail acharné qui a été accompli au centre de formation au fil des ans.
D'autant plus que ces joueurs intègrent l'équipe première et évoluent au plus haut niveau sans aucune expérience professionnelle. C'est très différent des autres joueurs des grands clubs qui jouent à 17, 18, 19 ou 20 ans et qui ont déjà beaucoup d'expérience, ayant joué dans différentes équipes.
Cela montre une fois de plus ce que l'académie a accompli, la préparation de ces jeunes joueurs, leur maturité, ainsi que la qualité dont dispose notre équipe pour soutenir les jeunes joueurs, afin qu'ils se sentent à l'aise et puissent immédiatement performer au plus haut niveau. C'est donc tout à l'honneur de tous les membres du club. »
- AFP
Une course à haut risque pour les Gunners
Arsenal occupe actuellement la première place du classement de la Premier League, avec sept points d'avance sur Manchester City, même si son rival pour le titre a un match en moins. Après ce match de coupe, les Gunners se concentreront sur la scène européenne, l'équipe d'Arteta affrontant le Bayer Leverkusen lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Dowman cherchera sans aucun doute à continuer à contribuer à l'équipe première des Gunners pour le reste de la saison, après s'être remis de sa blessure.
Publicité