Arsenal a semblé fragile sur le plan défensif durant la période de préparation de la nouvelle saison, ce qui soulève des interrogations quant à la capacité de l'équipe à tenir bon en l'absence de William Saliba, à l'approche du coup d'envoi de la Premier League.

Les cages d'Arsenal ont encaissé 7 buts en 3 matches amicaux disputés par l'équipe en vue de la nouvelle saison, un indicateur inquiétant pour Mikel Arteta, qui se prépare à diriger son équipe face à Manchester City lors du Community Shield, dimanche prochain.

Arsenal semble payer l'absence de la stabilité défensive qu'apportait William Saliba, après que de nombreuses failles sont apparues dans l'arrière-garde lors des matches de préparation, selon ce qu'a rapporté le réseau « Sky Sports ».

Saliba est absent en raison d'une grave blessure au dos, qui devrait l'éloigner des terrains pour une longue période, tandis que Jurriën Timber a encore besoin de plusieurs semaines avant de se rétablir et de faire son retour sur les terrains.

Arteta fait ainsi face à un manque inquiétant d'options défensives avant d'affronter Manchester City sur la pelouse de Wembley, dans un match qui représente le premier véritable test de l'équipe avant le début de la saison.