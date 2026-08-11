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Karim Malim

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Arsenal dans l'embarras : l'absence du « roc » révèle le point faible le plus dangereux d'Arteta

M. Arteta
W. Saliba
Arsenal
Arsenal vs Manchester City
FEATURES
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7 buts en 3 matchs !

Arsenal a semblé fragile sur le plan défensif durant la période de préparation de la nouvelle saison, ce qui soulève des interrogations quant à la capacité de l'équipe à tenir bon en l'absence de William Saliba, à l'approche du coup d'envoi de la Premier League.

Les cages d'Arsenal ont encaissé 7 buts en 3 matches amicaux disputés par l'équipe en vue de la nouvelle saison, un indicateur inquiétant pour Mikel Arteta, qui se prépare à diriger son équipe face à Manchester City lors du Community Shield, dimanche prochain.

Arsenal semble payer l'absence de la stabilité défensive qu'apportait William Saliba, après que de nombreuses failles sont apparues dans l'arrière-garde lors des matches de préparation, selon ce qu'a rapporté le réseau « Sky Sports ».

Saliba est absent en raison d'une grave blessure au dos, qui devrait l'éloigner des terrains pour une longue période, tandis que Jurriën Timber a encore besoin de plusieurs semaines avant de se rétablir et de faire son retour sur les terrains.

Arteta fait ainsi face à un manque inquiétant d'options défensives avant d'affronter Manchester City sur la pelouse de Wembley, dans un match qui représente le premier véritable test de l'équipe avant le début de la saison.

  • Arsenal FC v Borussia Dortmund - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Des chiffres défensifs qui inquiètent

    Arsenal a encaissé 2,3 buts par match lors des trois rencontres amicales qu'il a disputées depuis le début du mois d'août, ses filets ayant tremblé à 6 reprises sur les deux derniers matches seulement.

    Le chiffre paraît d'autant plus inquiétant lorsqu'on le compare à la moyenne de buts encaissés par l'équipe en Premier League anglaise la saison dernière, qui s'établissait à 1,4 but par match.

    Arsenal n'avait plus encaissé trois buts ou plus lors de deux matches consécutifs, toutes compétitions confondues, depuis plus de trois ans, ce qui fait de ce qui s'est produit durant la période de préparation un fait inhabituel pour le club londonien.

    Bien entendu, Arteta peut s'appuyer sur la nature des matches de préparation, qui représentent une occasion d'essayer des idées et des compositions et de commettre des erreurs avant d'atteindre la pleine disponibilité. Au fil du temps, les joueurs commencent à retrouver leur condition physique, l'intensité de la compétition augmente, et l'harmonie entre les nouveaux et les anciens éléments s'améliore.

    L'entraîneur espagnol dispose également d'un certain nombre de joueurs cadres qui ont commencé à réintégrer les rangs de l'équipe, en plus de son besoin d'intégrer sa dernière recrue, Bruno Guimarães, qui devrait jouer un rôle important aux côtés de Declan Rice pour sécuriser le milieu de terrain et alléger la pression sur la ligne arrière.

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  • West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Des erreurs impossibles à ignorer

    Malgré cela, il est difficile pour Arteta d'ignorer les failles défensives apparues lors de la défaite face au Borussia Dortmund dimanche, bien qu'il ait aligné une charnière défensive qui représente le premier choix parmi les joueurs actuellement disponibles.

    La rencontre a été marquée par le retour de Gabriel, qui a participé pour la première fois, remplaçant Piero Hincapié dans l'axe de la défense. Mais la présence du défenseur brésilien n'a pas suffi à régler les problèmes défensifs.

    Bien au contraire, de nouvelles erreurs de placement sont apparues, après que Gabriel et Cristhian Mosquera ont commis des fautes évidentes, ce qui a révélé un dysfonctionnement dans l'organisation défensive plus qu'un simple manque de qualité individuelle.

    Au final, il semble que l'absence de Saliba ait laissé un impact plus important que prévu.

    Il est probable qu'Arteta s'appuie sur la même charnière défensive face à Manchester City, après un dernier match amical contre Côme mercredi, qui sera une occasion supplémentaire de corriger les points faibles avant le rendez-vous attendu à Wembley.

    Arteta sait que son équipe a besoin d'atteindre son plus haut niveau de préparation, d'autant plus que la confrontation face à Manchester City lui offre l'opportunité de prendre un avantage précoce sur l'un de ses principaux concurrents directs.

  • FBL-ENG-PR-GER-BUNDESLIGA-ARSENAL-DORTMUND-FRIENDLYAFP

    Arteta sous une pression différente

    Bien que le match du Community Shield ne décerne qu'un titre symbolique, ce type de confrontation revêt une importance particulière pour une équipe qui aspire à imposer sa domination dès le début de la saison.

    Par ailleurs, Arteta, en tant qu'entraîneur en poste depuis le plus longtemps parmi les techniciens actuels de la Premier League, ne bénéficiera pas de la même patience et de la même indulgence que celles accordées à un entraîneur qui dispute sa première saison, à l'image d'Enzo Maresca.

    La rencontre face à Manchester City constitue le 353e match de la carrière d'entraîneur d'Arteta, ce qui reflète l'ampleur de l'expérience et des attentes qui l'entourent.

    Arteta n'a pas caché son mécontentement après la défaite face à Dortmund, malgré le caractère préparatoire du match, affirmant que cette défaite avait été « douloureuse ».

    L'entraîneur espagnol a déclaré : « Nous avons encaissé de mauvais buts lors du dernier match, et d'autres mauvais aujourd'hui, notamment en ce qui concerne notre manière de rivaliser et notre performance. »

    Les propos d'Arteta révèlent une conscience claire que le niveau actuel d'Arsenal reste bien loin du degré d'intensité et d'agressivité qu'il attend de ses joueurs.

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  • Arsenal FC v Borussia Dortmund - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Les balles arrêtées et les frappes révèlent la faille

    Le problème réside peut-être dans des détails plus clairs qu'ils ne le paraissent au premier abord. Parmi les six buts encaissés par Arsenal face au Real Betis et au Borussia Dortmund, trois sont venus de tirs en dehors de la surface de réparation, tandis que deux ont résulté de corners.

    Ces chiffres indiquent un dysfonctionnement inhabituel dans le placement des joueurs et l'organisation de l'équipe lors de la perte du ballon, ainsi que la nécessité d'améliorer la gestion des balles arrêtées.

    Le dysfonctionnement apparaît également au milieu de terrain, où l'on s'attend à ce que les rôles et les responsabilités défensives s'améliorent dès le retour de Declan Rice, aux côtés de Bruno Guimaraes et Martin Ødegaard.

    Ce trio offre à Arteta davantage d'options pour contrôler le milieu de terrain et retrouver l'équilibre entre la construction offensive et la sécurité défensive, ce qui a fait défaut à l'équipe durant certaines phases des matchs de préparation.

    Dans le même temps, Arteta s'est concentré au cours de la dernière période sur le développement de l'aspect créatif chez les milieux de terrain et les meneurs de jeu, mais cela s'est parfois fait au détriment de la solidité défensive.

  • Arsenal FC v Real Betis Balompie - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Une nouvelle équation face à Arteta

    Arsenal a fait l'objet de critiques répétées la saison dernière en raison de sa dépendance excessive aux balles arrêtées pour trancher les matchs serrés, dans un contexte de baisse de l'efficacité offensive dans le jeu ouvert à certaines périodes.

    Il était nécessaire de rééquilibrer cette équation, surtout au moment où l'équipe aborde la nouvelle saison en tant que championne de Premier League, ce qui impose de proposer un football plus varié.

    Arteta dispose désormais aussi d'une plus grande marge pour effectuer des changements continus dans son onze, sans que cela n'affecte au même degré la qualité de l'équipe, ce qui pourrait l'aider à faire évoluer son style progressivement.

    L'évolution attendue d'Arsenal sous la direction d'Arteta repose sur sa capacité à proposer un jeu de possession plus efficace et plus séduisant, et les statistiques de création d'occasions lors des derniers matchs amicaux indiquent que l'équipe se dirige déjà dans cette direction.

    Mais le développement du volet offensif ne doit pas se faire au détriment de la solidité défensive, d'autant que l'équipe a perdu pour le moment l'un des éléments les plus importants de son dispositif défensif avec l'absence de Saliba.

    En ce début de semaine, Arteta a pour la première fois l'occasion de travailler avec un groupe proche d'être au complet, avec le retour à l'entraînement des joueurs ayant participé à la Coupe du monde et des internationaux anglais.

    Le plus grand défi pour le technicien espagnol sera de combler la faille défensive apparue clairement durant la période de préparation, et de trouver une solution provisoire à l'absence de Saliba, avant que cette absence ne se transforme d'un problème temporaire en une véritable faiblesse menaçant le début de saison d'Arsenal.