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Arsenal cible le défenseur de Barcelone Jules Kounde après avoir manqué Ezri Konsa
Arsenal vise un défenseur de Barcelone
Arsenal suit activement la situation du défenseur du Barça Kounde afin de renforcer son arrière-garde, selon Sport. Le club de Premier League suit de près le Français polyvalent durant les jours cruciaux de la fin du mercato.
Barcelone se concentre actuellement sur l’équilibrage de ses comptes afin de dégager la marge salariale indispensable. Après le départ de Ronald Araujo et la vente imminente de Marc Casado pour 40 millions d’euros, le géant catalan reste ouvert à d’autres départs. Si une offre importante arrive, Barcelone serait, selon les informations, disposé à se séparer de Kounde. Le défenseur a déjà repris l’entraînement de présaison, mais son avenir à long terme au club demeure de plus en plus incertain.
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Arteta cherche à renforcer sa défense
Arteta apprécie tout particulièrement la polyvalence de Kounde. L'entraîneur espagnol recherche activement un défenseur hybride capable d'évoluer avec aisance à la fois dans l'axe et au poste d'arrière droit. Arsenal a été contraint d'aller sur le marché après une série de graves contretemps en défense. Le défenseur central clé William Saliba est actuellement indisponible pour une durée indéterminée en raison d'une blessure au dos à l'approche de la nouvelle saison.
Par ailleurs, Jurrien Timber continue de lutter contre un problème chronique à l'aine qui limite fortement son temps de jeu. Arteta considère Kounde comme le profil tactique parfait pour apporter la qualité et la profondeur dont son effectif diminué a grand besoin.
Le transfert de Konsa est hors de portée
Arsenal avait initialement identifié le défenseur d’Aston Villa Konsa comme sa cible défensive prioritaire pour le mercato estival. Cependant, le club de Birmingham a réclamé une indemnité supérieure à 75 M€ pour l’international anglais.
Arsenal a jugé cette valorisation complètement déconnectée du marché et a ensuite reporté toute son attention sur Kounde. Si le Français a récemment signé un nouveau contrat, son statut au FC Barcelone a considérablement évolué sous les ordres du nouvel entraîneur Hansi Flick. Kounde n’est plus considéré comme un intouchable stratégique en Catalogne. Flick prévoirait de titulariser Eric Garcia devant l’ancien joueur du Séville FC sur le côté droit de la défense cette saison.
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Quelle est la prochaine étape pour Kounde ?
Kounde doit tenir une réunion cruciale en face à face avec Flick afin de clarifier définitivement son avenir immédiat. Barcelone est prêt à accepter une offre lucrative, ce qui lui permettrait d’investir dans un remplaçant de tout premier plan. Flick se montre confiant dans ses options défensives, avec l’arrivée imminente de Joao Cancelo, qui doit couvrir le flanc gauche aux côtés d’Alejandro Balde. À droite, Garcia et le jeune très prometteur Xavi Espart ont pleinement convaincu l’entraîneur allemand.
La décision revient finalement à Kounde, dont le contrat actuel court jusqu’en 2030. Si Arsenal est en tête dans ce dossier, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich suivent également de très près la situation du défenseur.
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