Arsenal cible le défenseur de Barcelone Jules Kounde après avoir manqué Ezri Konsa

Arsenal suit activement la situation du défenseur du Barça Kounde afin de renforcer son arrière-garde, selon Sport. Le club de Premier League suit de près le Français polyvalent durant les jours cruciaux de la fin du mercato.

Barcelone se concentre actuellement sur l’équilibrage de ses comptes afin de dégager la marge salariale indispensable. Après le départ de Ronald Araujo et la vente imminente de Marc Casado pour 40 millions d’euros, le géant catalan reste ouvert à d’autres départs. Si une offre importante arrive, Barcelone serait, selon les informations, disposé à se séparer de Kounde. Le défenseur a déjà repris l’entraînement de présaison, mais son avenir à long terme au club demeure de plus en plus incertain.