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Arne Slot l’assure : Liverpool doit recruter cette grande star
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Liverpool doit faire face à une véritable pénurie d’attaquants depuis la confirmation de l’indisponibilité d’Ekitike pour les neuf prochains mois, suite à une rupture du tendon d’Achille. L’international français, auteur de dix-sept buts cette saison, s’est blessé lors de la rencontre de Ligue des champions face au Paris Saint-Germain et ne devrait revenir qu’en début d’année 2027. Alexander Isak étant désormais la seule option en attaque, le club doit décider s’il souhaite recruter un joueur expérimenté ou miser sur un jeune talent afin de rester dans la course aux premières places.
Selon Cole, Liverpool doit recruter un attaquant aux caractéristiques précises : capable de assumer la charge de travail sans bloquer le retour de sa star blessée. Il préconise d’engager, sous contrat à court terme, un avant-centre de premier plan déjà confirmé, une solution qu’il juge la plus pertinente pour la direction des Reds.
Dans une interview exclusive accordée à Paddy Power, il a déclaré : « Si Arne Slot reste à Liverpool, il devra recruter un autre avant-centre. Il faut un joueur capable de prendre le relais et d’assumer la charge, surtout si Liverpool se qualifie pour la Ligue des champions. Ce ne sera pas facile de dénicher la perle rare. »
« Il pourrait s’agir d’un attaquant expérimenté. À défaut, le club pourrait explorer l’autre extrémité du spectre, car il ne peut pas recruter un joueur de haut niveau pour concurrencer Isak, puis, à terme, Ekitike. »
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Malgré son âge avancé, Lewandowski demeure extrêmement prolifique en Espagne. Avec douze buts à son actif, il est actuellement le meilleur buteur de Barcelone dans la course au titre de champion d’Espagne. Son contrat au Camp Nou expire en fin de saison, ce qui pourrait rendre un transfert estival financièrement viable pour Liverpool.
Pour expliquer pourquoi le vétéran polonais constituerait un choix pertinent, Cole déclare : « Prenons l’exemple de Robert Lewandowski, 37 ans. Il pourrait être tenté par le défi, d’autant plus qu’il se considère toujours supérieur à Isak et capable de s’imposer dans l’équipe. Il pourrait facilement disputer 30 matchs. »
« C’est une option, ou bien on investit une somme importante dans un jeune de 17 ou 18 ans très prometteur, mais on prend alors le risque de savoir s’il pourra performer comme remplaçant derrière Isak. Quoi qu’il en soit, ce sera un choix difficile pour Liverpool, qui devra néanmoins se mettre en quête d’un renfort », conseille Cole à son ancien employeur.
Ekitike va être opéré sans délai, puis il entamera une rééducation de plusieurs semaines. Il manquera donc la prochaine Coupe du monde avec les Bleus.
Sur le terrain, Liverpool n’a pas le temps de broyer du noir : le derby crucial du Merseyside contre Everton se profile dès ce week-end. Avec des places en Ligue des champions encore en jeu et un mercato estival qui se rapproche à grands pas, la décision de la direction concernant son remplaçant s’annonce déterminante pour la planification tactique de Slot.