Arne Slot l’assure : Liverpool doit recruter cette grande star

Selon Cole, Liverpool doit recruter un attaquant aux caractéristiques précises : capable de assumer la charge de travail sans bloquer le retour de sa star blessée. Il préconise d’engager, sous contrat à court terme, un avant-centre de premier plan déjà confirmé, une solution qu’il juge la plus pertinente pour la direction des Reds.

Dans une interview exclusive accordée à Paddy Power, il a déclaré : « Si Arne Slot reste à Liverpool, il devra recruter un autre avant-centre. Il faut un joueur capable de prendre le relais et d’assumer la charge, surtout si Liverpool se qualifie pour la Ligue des champions. Ce ne sera pas facile de dénicher la perle rare. »

« Il pourrait s’agir d’un attaquant expérimenté. À défaut, le club pourrait explorer l’autre extrémité du spectre, car il ne peut pas recruter un joueur de haut niveau pour concurrencer Isak, puis, à terme, Ekitike. »