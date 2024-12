Spurs considered hiring the Dutchman 18 months ago before he committed to Feyenoord for another year and later succeeded Jurgen Klopp at Anfield

En 2023, Arne Slot avait choisi de rester à Feyenoord plutôt que de rejoindre Tottenham. Un an plus tard, il est l'entraîneur de Liverpool, succédant à Jürgen Klopp avec succès. Pourtant, pour que ce succès ne soit pas éphémère, les propriétaires de Liverpool doivent s'assurer que Slot ait l'appui nécessaire. Un appui financier, évidemment.