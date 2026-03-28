Quand Agustin Giay s'est couché la veille au soir, il n'aurait jamais imaginé se réveiller le lendemain avec une série d'appels manqués de la part du sélectionneur de l'équipe nationale argentine, Lionel Scaloni. Et pourtant, tout cela est bien réel. Arrière latéral né en 2004 et évoluant au Palmeiras, il a été convoqué en urgence en sélection nationale suite à la blessure de Gonzalo Montiel. Mais il ne s'y attendait pas. Ainsi, lorsque le téléphone a sonné, il était plongé dans un sommeil profond et réparateur après être rentré du Brésil où il avait disputé un match avec son club.
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Argentine : Giay ne répond pas à la convocation : « Il dormait »
LE RÉCIT DU PÈRE
C'est alors que son père a commencé à l'appeler sans relâche ; et après quelques autres appels restés sans réponse, il a enfin répondu : « Il s'est mis à rire,raconte son père dans une interview accordée à Cadena 3, aucun de nous ne croyait à cette sélection. » Une fois qu'il a compris que la décision du sélectionneur était réelle, le joueur a immédiatement lancé un appel vidéo avec le reste de la famille pour fêter ça : « Jouer pour l'Argentine est mon plus grand rêve », avait-il déclaré il y a quelque temps.
SES DÉBUTS AVEC L'ARGENTINE
Un rêve devenu réalité, car quelques jours seulement après sa première sélection en équipe nationale A, Giay a immédiatement fait ses débuts sous le maillot de la Selecciòn : le latéral de Palmeiras est entré en jeu dans les vingt dernières minutes du match amical contre la Mauritanie disputé dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 mars – une rencontre qui s'est terminée sur le score de 2-1, et qui a d'ailleurs été marquée par une autre première : premier but de Nico Paz avec l'Argentine – à la place de Nahuel Molina de l'Atlético Madrid, faisant ainsi ses débuts avec l'Argentine après avoir gravi tous les échelons des équipes de jeunes, y compris une Coupe du monde U20 disputée en tant que capitaine.