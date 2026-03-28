Argentine : Giay ne répond pas à la convocation : « Il dormait »

Un rêve devenu réalité, car quelques jours seulement après sa première sélection en équipe nationale A, Giay a immédiatement fait ses débuts sous le maillot de la Selecciòn : le latéral de Palmeiras est entré en jeu dans les vingt dernières minutes du match amical contre la Mauritanie disputé dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 mars – une rencontre qui s'est terminée sur le score de 2-1, et qui a d'ailleurs été marquée par une autre première : premier but de Nico Paz avec l'Argentine – à la place de Nahuel Molina de l'Atlético Madrid, faisant ainsi ses débuts avec l'Argentine après avoir gravi tous les échelons des équipes de jeunes, y compris une Coupe du monde U20 disputée en tant que capitaine.