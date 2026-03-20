Des changements, oui, mais pas de révolution. Selon un article publié aujourd’hui dans *La Repubblica*, le projet visant à mettre en place une classe d’arbitres professionnels ne verra pas le jour, du moins pour l’instant. Tout est reporté : il reste encore des choses à décider, à évaluer, à comprendre, surtout si l’Italie ne parvient pas à se qualifier lors des barrages de la Coupe du monde. Aujourd'hui, la FIGC n'a pas la force d'imposer le bouleversement de l'Aia. De plus, les clubs sont divisés, et si Lotito et De Laurentiis campent sur des positions opposées, même ceux qui y sont favorables pensent qu'il vaut mieux ne pas se précipiter : « On ne fait pas de réformes à une semaine des barrages ».
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Arbitres : fin du professionnalisme. Adieu Gianluca Rocchi, l'Open VAR en passe d'être supprimé
OPEN VAR S'ARRÊTE, FINIE LA REF CAM
Selon Repubblica, le VAR risque d'être supprimé : les arbitres sont vexés par les dirigeants qui reconnaissent leurs erreurs à la télévision. Les chaînes de télévision elles-mêmes demandent que tous les échanges avec la salle VAR soient diffusés, afin de ne pas être accusées de dissimuler des vérités prétendument gênantes. Enfin, les « announcement » (les explications de l'arbitre au public) et les « ref cam » (les images subjectives) pourraient également disparaître.
VIA ROCCHI, PIACE ROSETTI
À partir de la nouvelle année, il pourrait y avoir un nouveau responsable de la désignation des arbitres : le contrat de Gianluca Rocchi expire en juin et, à l'heure actuelle, il ne semble pas disposé à rester. La FIGC apprécie Roberto Rosetti, responsable de la désignation des arbitres à l'UEFA, qui a toujours été partisan d'un VAR moins présent.