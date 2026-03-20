Arbitres : fin du professionnalisme. Adieu Gianluca Rocchi, l'Open VAR en passe d'être supprimé

Des changements, oui, mais pas de révolution. Selon un article publié aujourd’hui dans *La Repubblica*, le projet visant à mettre en place une classe d’arbitres professionnels ne verra pas le jour, du moins pour l’instant. Tout est reporté : il reste encore des choses à décider, à évaluer, à comprendre, surtout si l’Italie ne parvient pas à se qualifier lors des barrages de la Coupe du monde. Aujourd'hui, la FIGC n'a pas la force d'imposer le bouleversement de l'Aia. De plus, les clubs sont divisés, et si Lotito et De Laurentiis campent sur des positions opposées, même ceux qui y sont favorables pensent qu'il vaut mieux ne pas se précipiter : « On ne fait pas de réformes à une semaine des barrages ».



