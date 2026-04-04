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Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
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Arbeloa dans une situation délicate à cause d'une star du Real Madrid

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A. Arbeloa
J. Bellingham
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Majorque vs Real Madrid
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Un casse-tête de luxe au Bernabéu

Le journal espagnol « AS » a révélé que le Real Madrid commençait enfin à trouver la cohésion technique attendue, environ trois mois après la prise de fonction d'Álvaro Arbeloa à la tête de l'équipe, en remplacement de Xabi Alonso.

Le journal précise que cette évolution ne signifie pas pour autant que l'équipe soit à l'abri des crises, notamment face au spectre des blessures qui continue de menacer sa stabilité. Arbeloa avait déjà averti que si l'équipe n'était pas au complet, elle risquait de s'incliner face à n'importe quel adversaire.

Pourtant, les indicateurs actuels semblent très positifs, puisque l'équipe a enchaîné cinq victoires consécutives, dont deux victoires marquantes contre Manchester City, lors de rencontres qui ont confirmé que le Real Madrid possède toujours l'étoffe d'un champion et sa capacité à rivaliser au plus haut niveau.

Le journal souligne que cette période exceptionnelle a été réalisée malgré l'absence de plusieurs piliers essentiels, au premier rang desquels Kylian Mbappé, écarté en raison de problèmes au genou avant de retrouver sa forme pendant la trêve internationale avec l'équipe de France. 

Jude Bellingham est également absent de l'équipe de départ depuis le 1er février, dans un contexte d'incertitude suscité par le sélectionneur de l'Angleterre, Thomas Tuchel, concernant sa condition physique et son avenir.

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  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Le mystère de l'arrêt international

    Elle a ajouté que Bellingham n'avait joué que quelques minutes lors du derby contre l'Atlético de Madrid avant la trêve internationale, ce qui faisait de sa sélection en équipe d'Angleterre une étape indispensable pour retrouver sa forme.

    Mais la réalité s'est avérée différente, puisqu'il a complètement manqué le match contre l'Uruguay et n'a pas non plus joué contre le Japon, bien qu'il fût sur le banc.

    Le journal a rapporté les déclarations de Tuchel, qui a confirmé que le joueur n'était pas encore tout à fait prêt, affirmant qu'ils ne prendraient pas le risque de le faire jouer en raison de sa convalescence suite à une blessure musculaire, alors que l'évolution de son état restait incertaine.

    Malgré les prévisions d'un retour anticipé à Madrid, il est resté avec la sélection sans jouer ni même s'échauffer, ce qui a suscité de nombreuses spéculations sur son état physique, avant que la situation ne se clarifie par la suite.

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  • Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Un retour prudent à Madrid

    « AS » a confirmé que Bellingham figurait dans la liste du Real Madrid pour le match contre Majorque, avec une possibilité de participation, même s'il est peu probable qu'il soit titularisé.

    Dans ce contexte, Arbeloa a déclaré que la situation du joueur était inhabituelle, mais qu'il comprenait la décision de ne pas prendre de risque avec lui, soulignant que Bellingham avait suffisamment de conscience pour maintenir sa condition physique et qu'il était proche d'un retour complet, puisqu'il avait seulement besoin de retrouver le rythme des matchs.

    Le journal a mis en avant le caractère délicat du moment choisi pour la réintégration de Bellingham, rappelant une expérience antérieure avec Xabi Alonso, qui l'avait aligné lors du derby de Madrid alors qu'il n'était pas encore complètement remis d'une opération à l'épaule, une décision qui s'était répercutée négativement sur la performance de l'équipe et s'était soldée par une défaite cuisante 5-2.

    Dans ce contexte, Arbeloa est confronté à un défi de taille dans la gestion de son effectif, d’autant plus qu’il s’est fixé sur un schéma en 4-4-2 comprenant un duo offensif formé de Vinícius Júnior et Mbappé, aux côtés de quatre milieux de terrain, avec l’émergence surprise du jeune Thiago Petarš.

  • Real Madrid CF v Levante UD - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Une confiance sans faille malgré les chiffres

    Le journal précise que la logique voudrait qu'un des jeunes joueurs soit écarté pour faire place à Bellingham, qui formerait alors un quatuor de milieu de terrain aux côtés d'Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde et Arda Güler.

    Cependant, la décision n'est pas si simple, d'autant plus que les statistiques de Bellingham cette saison (6 buts et 4 passes décisives) ont été en deçà des attentes, tandis que Thiago a affiché des performances qui ont dépassé toutes les prévisions.

    Malgré tout, Arbeloa a réaffirmé sa confiance absolue en Bellingham, soulignant qu’il est un élément essentiel du projet de l’équipe. Il a déclaré précédemment : « Si je pouvais faire n’importe quel sacrifice pour garantir que Jude soit de retour à 100 % demain, je le ferais. C’est un vrai leader, et l’un des meilleurs au monde. Ce qui me réjouit, c’est que l’équipe continue d’afficher de solides performances même en son absence, ce qui reflète la force du groupe. J’ai pleinement confiance en lui. »

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