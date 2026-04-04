Arbeloa dans une situation délicate à cause d'une star du Real Madrid

Le journal espagnol « AS » a révélé que le Real Madrid commençait enfin à trouver la cohésion technique attendue, environ trois mois après la prise de fonction d'Álvaro Arbeloa à la tête de l'équipe, en remplacement de Xabi Alonso.

Le journal précise que cette évolution ne signifie pas pour autant que l'équipe soit à l'abri des crises, notamment face au spectre des blessures qui continue de menacer sa stabilité. Arbeloa avait déjà averti que si l'équipe n'était pas au complet, elle risquait de s'incliner face à n'importe quel adversaire.

Pourtant, les indicateurs actuels semblent très positifs, puisque l'équipe a enchaîné cinq victoires consécutives, dont deux victoires marquantes contre Manchester City, lors de rencontres qui ont confirmé que le Real Madrid possède toujours l'étoffe d'un champion et sa capacité à rivaliser au plus haut niveau.

Le journal souligne que cette période exceptionnelle a été réalisée malgré l'absence de plusieurs piliers essentiels, au premier rang desquels Kylian Mbappé, écarté en raison de problèmes au genou avant de retrouver sa forme pendant la trêve internationale avec l'équipe de France.

Jude Bellingham est également absent de l'équipe de départ depuis le 1er février, dans un contexte d'incertitude suscité par le sélectionneur de l'Angleterre, Thomas Tuchel, concernant sa condition physique et son avenir.

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