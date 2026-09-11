Après une longue attente, une star du Barça tourne la page de la souffrance

Andreas Christensen a commencé à surmonter progressivement sa propre épreuve. Le défenseur central danois a été titulaire et a disputé 90 minutes lors de l'entame du parcours du Barça en Ligue des champions, à l'occasion de la large victoire 5-1 face au Feyenoord au stade Spotify Camp Nou.

Le journal Sport a indiqué que la rencontre revêtait une importance particulière pour Christensen, puisque le joueur danois a disputé, en un seul match, plus de minutes qu'il n'en avait joué durant toute la Ligue des champions la saison dernière. Lors de l'édition 2025-2026, il n'a en effet participé qu'à 4 matches, pour un total de 77 minutes.

Désormais, le tableau est tout à fait différent : Christensen a effectué la totalité de la préparation avec l'équipe et a été titulaire lors de deux des trois premières journées du championnat d'Espagne, face à Elche et au Rayo Vallecano, disputant 90 minutes dans les deux rencontres. Il a ensuite joué un peu plus d'une demi-heure au stade de Mestalla face à Valence, avant de retrouver le onze de départ pour l'entame du parcours européen.

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