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Après une longue attente, une star du Barça tourne la page de la souffrance

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Flick mise sur le nouveau Christensen

Andreas Christensen a commencé à surmonter progressivement sa propre épreuve. Le défenseur central danois a été titulaire et a disputé 90 minutes lors de l'entame du parcours du Barça en Ligue des champions, à l'occasion de la large victoire 5-1 face au Feyenoord au stade Spotify Camp Nou.

Le journal Sport a indiqué que la rencontre revêtait une importance particulière pour Christensen, puisque le joueur danois a disputé, en un seul match, plus de minutes qu'il n'en avait joué durant toute la Ligue des champions la saison dernière. Lors de l'édition 2025-2026, il n'a en effet participé qu'à 4 matches, pour un total de 77 minutes.

Désormais, le tableau est tout à fait différent : Christensen a effectué la totalité de la préparation avec l'équipe et a été titulaire lors de deux des trois premières journées du championnat d'Espagne, face à Elche et au Rayo Vallecano, disputant 90 minutes dans les deux rencontres. Il a ensuite joué un peu plus d'une demi-heure au stade de Mestalla face à Valence, avant de retrouver le onze de départ pour l'entame du parcours européen.

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    158 jours d'attente

    Pour comprendre l'importance du retour de Christensen, il faut remonter à la saison dernière. Le 21 décembre 2025, Christensen a été victime d'une rupture partielle du ligament croisé antérieur du genou gauche, lors d'un entraînement. 

    Cette blessure l'a éloigné des terrains pendant 158 jours, jusqu'à son retour le 23 mai dernier lors de la dernière journée du championnat d'Espagne face à Valence, au stade de Mestalla.

    Jusqu'à cette date, sa participation aux compétitions européennes était très limitée. Il avait disputé 30 minutes face à Newcastle, 8 minutes face au Paris Saint-Germain, 33 minutes face à Chelsea et seulement 6 minutes face à l'Eintracht Francfort, soit un total de 77 minutes réparties sur 4 apparitions, sans jamais débuter une rencontre comme titulaire.

    Sa blessure est venue mettre un terme à une saison au cours de laquelle le défenseur central n'avait pas réussi à trouver de la continuité, et son retour s'est produit dans la dernière phase de la saison, précisément au stade de Mestalla, où il a disputé 35 minutes après plus de 5 mois d'absence des terrains. Désormais, Christensen commence à retrouver ses sensations en match et son rôle au sein de l'équipe.

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  • FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    La confiance de Hansi Flick

    Le Danois a bouclé une préparation sans le moindre pépin et a entamé la saison en accumulant de précieuses minutes de jeu. L'entraîneur Hansi Flick compte sur lui, le considérant comme une option fiable en charnière centrale, au cours d'une saison où le Barça sera soumis à une forte pression en raison de la densité du calendrier.

    Christensen, âgé de 30 ans, dispute sa cinquième saison sous le maillot du Barça, après que le club a annoncé en juillet dernier la prolongation de son contrat jusqu'en 2028. 

    Ainsi, son apparition face à Feyenoord représentait bien plus qu'une simple rencontre de Ligue des champions. Après les problèmes physiques qui l'ont privé de régularité durant une grande partie de la saison dernière, Christensen a retrouvé les 90 minutes complètes dans la plus prestigieuse compétition européenne des clubs, et il l'a fait dans le meilleur scénario possible : titulaire, et sous les couleurs d'un Barça qui a lancé son parcours en Ligue des champions par une victoire écrasante sur le score de 5-1.

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