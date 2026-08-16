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Après sept jours : la recrue du Barça s'impose et convainc Flick

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FC Bâle 1893 vs FC Barcelone
FC Bâle 1893
FC Barcelone
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H. Flick
A. Gordon
Espagne

La nouvelle recrue Anthony Gordon n'a eu besoin que d'une semaine environ pour commencer à se faire une place au sein de son club, le Barça.

L'ailier anglais a rejoint les entraînements le 9 août, après avoir profité de moins de trois semaines de vacances à la suite de sa participation avec la sélection d'Angleterre à la Coupe du monde.

Le journal Sport rapporte : « Après sept jours, l'entraîneur Hansi Flick avait pris sa décision et ne voulait plus attendre davantage pour voir Gordon sur le terrain. »

Gordon a débuté comme titulaire lors de son premier match sous le maillot du Barça, à l'occasion de l'amical face à Bâle, et il a porté le numéro 17.

  • imago-sport-1081163357.jpgSTEINSIEK.CH

    La première apparition en tant qu'ailier

    La composition annoncée par le club laissait présager un scénario totalement différent : sur le papier, Raphinha était censé occuper le côté gauche et Adama le côté droit, tandis que Gordon aurait pu évoluer comme avant-centre pur. 

    Mais Flick avait d'autres plans. L'entraîneur allemand a placé Raphinha dans l'axe et a confié le côté gauche à la nouvelle recrue, son poste naturel aussi bien à Newcastle qu'en sélection anglaise. Depuis cette position, il peut exploiter l'un de ses principaux atouts : la capacité à recevoir le ballon en situation ouverte, à affronter son défenseur, puis à percer vers l'intérieur.

    Et Gordon n'a pas tardé à le démontrer. Dès la troisième minute, il a signé son premier mouvement dangereux : il a reçu le ballon sur le côté gauche, a affronté son défenseur et est parvenu jusqu'à la ligne de but avant d'adresser une passe en retrait qui n'était qu'à quelques centimètres de trouver Raphinha ou Eric García. 

    La chose s'est répétée durant la première partie de la rencontre, le joueur anglais apparaissant sans cesse sur le côté gauche. Mais il ne s'est pas contenté de rester collé à la ligne : il recevait le ballon en position ouverte puis perçait vers l'intérieur, à la recherche de l'espace entre le latéral et le milieu intérieur, ce qui a contraint la défense à prendre des décisions.

    À la dixième minute, il a de nouveau récidivé : une autre percée, cette fois avec un crochet vers l'intérieur qui a fait tomber Sinaya au sol, l'un des joueurs qui ont beaucoup souffert face à la détermination de l'ailier anglais.

    Gordon a conclu l'action par une frappe qui est passée au-dessus de la transversale, et peu après, il est réapparu et a adressé un centre à la recherche de Fermín, mais sa passe était trop courte.

    Durant cette période, le Barça s'appuyait clairement sur son nouvel ailier, et ce n'était pas le fruit du hasard. Gordon était l'une des principales sources de danger offensif, et chaque fois qu'il recevait le ballon laissait présager que quelque chose pouvait se produire.

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    La première impression positive autour de la performance de Gordon

    Son activité s'est également reflétée sur le rendement collectif, Gordon ayant terminé la première période avec 41 touches de balle, soit le double de ce qu'a réalisé Raphinha en pointe de l'attaque, ce qui donne une image claire de l'ampleur de son implication.

    Et bien que sa présence ait été plus marquée durant le premier quart d'heure, il n'a pas disparu par la suite ; il a au contraire continué à offrir des solutions de passe à Marc Bernal et Xavi Espart, le duo chargé de la gestion du milieu de terrain durant cette première période.

    Au-delà des détails propres aux matchs de préparation et aux débuts du joueur avec l'équipe, la première impression a été positive durant ses 45 premières minutes, avant qu'il ne quitte la pelouse et que Hamza Abdelkarim ne le remplace.

    Gordon n'est arrivé qu'il y a 7 jours, et les traces de la Coupe du monde sont encore présentes dans ses jambes, mais Flick lui a d'ores et déjà accordé un rôle de titulaire, en attendant que Lamine Yamal retrouve sa pleine forme et que Deco tranche la question du numéro 9.

    Il reste encore beaucoup à voir, mais pour l'heure, Gordon n'a pas eu besoin de longtemps pour commencer à laisser son empreinte.

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