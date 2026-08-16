La composition annoncée par le club laissait présager un scénario totalement différent : sur le papier, Raphinha était censé occuper le côté gauche et Adama le côté droit, tandis que Gordon aurait pu évoluer comme avant-centre pur.

Mais Flick avait d'autres plans. L'entraîneur allemand a placé Raphinha dans l'axe et a confié le côté gauche à la nouvelle recrue, son poste naturel aussi bien à Newcastle qu'en sélection anglaise. Depuis cette position, il peut exploiter l'un de ses principaux atouts : la capacité à recevoir le ballon en situation ouverte, à affronter son défenseur, puis à percer vers l'intérieur.

Et Gordon n'a pas tardé à le démontrer. Dès la troisième minute, il a signé son premier mouvement dangereux : il a reçu le ballon sur le côté gauche, a affronté son défenseur et est parvenu jusqu'à la ligne de but avant d'adresser une passe en retrait qui n'était qu'à quelques centimètres de trouver Raphinha ou Eric García.

La chose s'est répétée durant la première partie de la rencontre, le joueur anglais apparaissant sans cesse sur le côté gauche. Mais il ne s'est pas contenté de rester collé à la ligne : il recevait le ballon en position ouverte puis perçait vers l'intérieur, à la recherche de l'espace entre le latéral et le milieu intérieur, ce qui a contraint la défense à prendre des décisions.

À la dixième minute, il a de nouveau récidivé : une autre percée, cette fois avec un crochet vers l'intérieur qui a fait tomber Sinaya au sol, l'un des joueurs qui ont beaucoup souffert face à la détermination de l'ailier anglais.

Gordon a conclu l'action par une frappe qui est passée au-dessus de la transversale, et peu après, il est réapparu et a adressé un centre à la recherche de Fermín, mais sa passe était trop courte.

Durant cette période, le Barça s'appuyait clairement sur son nouvel ailier, et ce n'était pas le fruit du hasard. Gordon était l'une des principales sources de danger offensif, et chaque fois qu'il recevait le ballon laissait présager que quelque chose pouvait se produire.