Le sélectionneur marocain Jamal El-Salamy affirme que la tension du premier match de son équipe jordanienne en Coupe du monde est désormais derrière lui. Il se dit confiant dans la capacité de ses joueurs à offrir la performance attendue lors de la rencontre de mardi face à l’Algérie.

Les Jordaniens ont perdu leur match d’ouverture 3-1 contre l’Autriche, tandis que les Algériens se sont inclinés 3-0 face à l’Argentine, grâce à un triplé de Lionel Messi.

« Nous savons que la nervosité du premier match est désormais derrière nous. Les joueurs ont davantage confiance en leurs capacités », a-t-il déclaré à l’agence Reuters.

Il a ajouté : « Ils sont désormais plus sereins et convaincus qu’ils donneront le meilleur d’eux-mêmes sur le terrain. »

Il met toutefois en garde contre toute conclusion hâtive après la défaite des Verts face à l’Argentine.

« Ils ont affronté les champions du monde », a-t-il rappelé. « La sélection algérienne est forte offensivement, rapide et compte dans ses rangs des joueurs de poids, même sur le banc. »