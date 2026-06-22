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Après le triplé de Messi, El-Salami refuse de sous-estimer l'Algérie

Jordanie vs Algérie
Jordanie
Algérie
Coupe du monde
J. Sellami
Jordanie
Algérie
Maroc

Le sélectionneur marocain Jamal El-Salamy affirme que la tension du premier match de son équipe jordanienne en Coupe du monde est désormais derrière lui. Il se dit confiant dans la capacité de ses joueurs à offrir la performance attendue lors de la rencontre de mardi face à l’Algérie.

Les Jordaniens ont perdu leur match d’ouverture 3-1 contre l’Autriche, tandis que les Algériens se sont inclinés 3-0 face à l’Argentine, grâce à un triplé de Lionel Messi.

« Nous savons que la nervosité du premier match est désormais derrière nous. Les joueurs ont davantage confiance en leurs capacités », a-t-il déclaré à l’agence Reuters.

Il a ajouté : « Ils sont désormais plus sereins et convaincus qu’ils donneront le meilleur d’eux-mêmes sur le terrain. »

Il met toutefois en garde contre toute conclusion hâtive après la défaite des Verts face à l’Argentine.

« Ils ont affronté les champions du monde », a-t-il rappelé. « La sélection algérienne est forte offensivement, rapide et compte dans ses rangs des joueurs de poids, même sur le banc. »

  • Austria v Jordan: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    L’essentiel réside dans la performance collective déployée sur le terrain, et non dans le simple résultat final.

    Malgré l’enjeu majeur de cette rencontre et la charge émotionnelle d’un derby arabe, Al-Salamy a insisté sur l’importance du style de jeu de la Jordanie, quel que soit le score final, saluant la grande discipline affichée par ses joueurs lors de leur match face à l’Autriche.

    « Nous n’avons reçu aucun carton jaune, ce qui reflète l’état d’esprit positif qui règne au sein de notre équipe », a-t-il souligné.

    « Ce qui compte avant tout, a-t-il poursuivi, c’est la performance sur le terrain, afin de offrir une image digne des Nashama. »

    Il a conclu : « En dehors du terrain, nous sommes frères et nous nous aimons les uns les autres ; ce match incarnera l’esprit arabe entre frères. »

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