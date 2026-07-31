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Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

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Après le refus du Real, Arsenal menace le plan du Barça

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La tension monte entre Ferran Torres et son club, le FC Barcelone, après l'entrée en lice de certains clubs de Premier League anglaise dans la course pour recruter l'international espagnol.

Le journal « Sport » a indiqué que l'affaire ne se limite plus au seul Paris Saint-Germain ou à l'Atlético de Madrid, mais qu'Arsenal et Tottenham se sont joints à la course pour signer Torres, dont le contrat expire à l'été 2027.

Le FC Barcelone avait déjà fait savoir à l'entourage du joueur qu'il était prêt à prolonger son contrat à partir du mois de septembre prochain, mais il espère ne pas s'y être pris trop tard, d'autant que les offres que le joueur étudie semblent très importantes.

Ferran Torres est devenu l'un des noms les plus convoités sur le marché des transferts, que ce soit en raison de sa situation contractuelle ou de son excellent niveau tout au long de la saison, couronné par une performance exceptionnelle lors de la Coupe du monde, au cours de laquelle il a récolté de larges éloges.

Torres se retrouve désormais face à la décision la plus importante de sa carrière professionnelle, et il a choisi de prendre son temps pour la trancher, bien que des clubs comme le Paris Saint-Germain aient besoin d'une réponse rapide pour poursuivre la préparation de la saison prochaine.

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Torres se sent frustré par le Barça

    Ferran Torres traverse une période d'hésitation, mais le Barça a toujours été son premier choix, jusqu'à ce que de grands clubs européens entrent dans la course.

    Le Paris Saint-Germain semblait être le club le mieux placé pour s'attacher les services du joueur, après avoir agi pendant la Coupe du monde pour tenter de le convaincre de le rejoindre.

    Ferran est toutefois conscient que personne ne peut lui garantir une place de titulaire à Paris, et que la situation au sein du Barça pourrait beaucoup changer si le club ne parvient pas à recruter un nouvel attaquant. 

    Le club catalan continue de donner la priorité au recrutement de Julian Alvarez, mais si l'opération venait à échouer, Ferran Torres s'imposerait comme l'option principale pour occuper le poste d'avant-centre, le numéro 9.

    Dans l'entourage du joueur, tout comme chez Ferran lui-même, règne un sentiment de mécontentement du fait que le Barça ne lui ait pas accordé la priorité jusqu'à présent, alors que sa contribution offensive la saison dernière avait été d'une grande importance.

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  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Tout est entre les mains de Ferran Torres

    Ce flou a poussé des clubs anglais à sonder eux aussi sa situation. Tottenham, l'un des clubs les plus dépensiers cet été, est en quête pressante d'un nouvel attaquant, et après avoir échoué à recruter Krupi, s'est déjà renseigné sur la possibilité d'enrôler Ferran.

    Mais le principal obstacle pour le club londonien réside dans son absence de toute compétition européenne, ce qui rend son projet sportif le moins attractif aux yeux de Torres.

    Quant à l'option d'Arsenal, elle pourrait gagner en ampleur, notamment après l'échec de ses tentatives dans la course à la signature de Vinicius Junior, le Real Madrid ayant refusé de vendre son joueur brésilien, tandis que le transfert de Julian Alvarez semble hors de portée en raison du refus de l'Atlético Madrid de se séparer du joueur.

    Pour l'heure, tout reste entre les mains de Torres, car lui seul décidera de son avenir.

    Une conversation décisive est encore attendue entre le joueur et Barcelone, et les prochains jours s'annoncent déterminants, tout pouvant se régler avant le retour du joueur à l'entraînement à l'issue de ses vacances estivales.

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