La tension monte entre Ferran Torres et son club, le FC Barcelone, après l'entrée en lice de certains clubs de Premier League anglaise dans la course pour recruter l'international espagnol.

Le journal « Sport » a indiqué que l'affaire ne se limite plus au seul Paris Saint-Germain ou à l'Atlético de Madrid, mais qu'Arsenal et Tottenham se sont joints à la course pour signer Torres, dont le contrat expire à l'été 2027.

Le FC Barcelone avait déjà fait savoir à l'entourage du joueur qu'il était prêt à prolonger son contrat à partir du mois de septembre prochain, mais il espère ne pas s'y être pris trop tard, d'autant que les offres que le joueur étudie semblent très importantes.

Ferran Torres est devenu l'un des noms les plus convoités sur le marché des transferts, que ce soit en raison de sa situation contractuelle ou de son excellent niveau tout au long de la saison, couronné par une performance exceptionnelle lors de la Coupe du monde, au cours de laquelle il a récolté de larges éloges.

Torres se retrouve désormais face à la décision la plus importante de sa carrière professionnelle, et il a choisi de prendre son temps pour la trancher, bien que des clubs comme le Paris Saint-Germain aient besoin d'une réponse rapide pour poursuivre la préparation de la saison prochaine.