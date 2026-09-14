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rooney(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Après la polémique arbitrale lors du derby de Manchester, Rooney explose : « Basta VAR, c’est horrible »

W. Rooney
Manchester United
Manchester City
E. Haaland

L’ancien attaquant de Manchester United livre son avis après la polémique arbitrale lors du derby de Manchester

Wayne Rooney s’en prend au VAR après la défaite controversée de Manchester United contre Manchester City (1-0) à Old Trafford. Le derby a été décidé par le but d’Erling Haaland, d’abord annulé pour hors-jeu puis validé après l’intervention du VAR.


La décision a toutefois suscité de sérieux doutes : sur l’action, Enzo Fernandez, en position de hors-jeu (considéré comme non actif), aurait influencé le gardien de United. La Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) elle-même a ensuite admis l’erreur, reconnaissant que le VAR aurait dû suggérer à l’arbitre une révision à l’écran, et a présenté ses excuses à Manchester United.



  • Furieux, Rooney a même réclamé l’abolition du VAR en Premier League : « J’en ai assez du VAR. C’est horrible. Ça enlève toute l’émotion et toute l’énergie du football. Ne pas reconnaître que Fernandez était hors jeu est tout simplement déconcertant. »


    Le but de Haaland n’a pas été le seul épisode controversé du derby : Phil Foden a été expulsé pour un coup sur Bruno Fernandes. L’entraîneur de City, Enzo Maresca, a lui aussi reconnu que le rouge était justifié, tout en estimant que Fernandes aurait également mérité l’expulsion pour son implication dans l’incident.


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