Wayne Rooney s’en prend au VAR après la défaite controversée de Manchester United contre Manchester City (1-0) à Old Trafford. Le derby a été décidé par le but d’Erling Haaland, d’abord annulé pour hors-jeu puis validé après l’intervention du VAR.





La décision a toutefois suscité de sérieux doutes : sur l’action, Enzo Fernandez, en position de hors-jeu (considéré comme non actif), aurait influencé le gardien de United. La Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) elle-même a ensuite admis l’erreur, reconnaissant que le VAR aurait dû suggérer à l’arbitre une révision à l’écran, et a présenté ses excuses à Manchester United.







