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FC Barcelona v Atletico de Madrid - Copa del ReyGetty Images Sport

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Après la plainte de l'Atlético : Barcelone et Álvarez menacés de lourdes sanctions

LaLiga
FC Barcelone
Atlético Madrid
J. Alvarez
Espagne
Argentine

La Fédération espagnole a annoncé l'ouverture d'un dossier disciplinaire à l'encontre du Barça, sur fond de ce que l'Atlético de Madrid a décrit comme des sollicitations et des tentatives répétées, au cours des derniers mois, visant à convaincre son joueur Julian Alvarez de rejoindre le club catalan. 

L'Atlético avait déposé une plainte officielle à ce sujet, et les parties ont été informées, ce jeudi, de l'ouverture du dossier, le Barça se voyant accorder le droit de présenter sa défense, tout comme l'Atlético de Madrid.

Le journal « Marca » a passé en revue les lourdes sanctions qui pourraient toucher le Barça et le joueur argentin.

L'article 93 du règlement disciplinaire de la Fédération espagnole, relatif au non-respect des décisions fédérales, prévoit la possibilité d'infliger un ensemble de sanctions dans de tels cas.

Outre les sanctions financières, les personnes concernées pourraient s'exposer à des sanctions consistant en une privation ou une suspension d'une durée comprise entre un mois et deux ans, ou une suspension d'au moins 4 matchs, aussi bien pour les responsables que pour le joueur.

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    Le Barça menacé d'une interdiction de recruter de nouveaux joueurs et d'un retrait de 3 points

    Dans le cas où la sanction de suspension serait appliquée au joueur en raison de son infraction au règlement, il serait tenu d'indemniser son club pour n'avoir pas pu bénéficier de ses services durant la période de suspension.

    Et bien que ce scénario, à savoir la perte de son joueur par l'Atlético Madrid, puisse se concrétiser, cela n'a pas changé la position du club madrilène, qui compte aller jusqu'au bout afin de faire sanctionner ce qu'il considère comme des dérives qu'il dénonce depuis des mois, au point de porter sa plainte devant des instances telles que la Fédération espagnole et la FIFA.

    Dans cette affaire, c'est la Fédération espagnole de football qui a décidé d'ouvrir le dossier disciplinaire, ce qui pourrait entraîner, si les faits étaient avérés, de graves conséquences pour le club catalan comme pour l'attaquant argentin.

    Quant au Barça, les sanctions possibles pourraient inclure la fermeture totale ou partielle des installations du club pour une durée allant jusqu'à 3 matches ou deux mois, en plus de la possibilité d'un retrait de 3 points de son total au classement de la Liga.

    Les sanctions pourraient aller jusqu'à l'interdiction faite au club catalan d'enregistrer de nouveaux joueurs, durant une ou plusieurs périodes de transferts.

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