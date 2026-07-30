La Fédération espagnole a annoncé l'ouverture d'un dossier disciplinaire à l'encontre du Barça, sur fond de ce que l'Atlético de Madrid a décrit comme des sollicitations et des tentatives répétées, au cours des derniers mois, visant à convaincre son joueur Julian Alvarez de rejoindre le club catalan.

L'Atlético avait déposé une plainte officielle à ce sujet, et les parties ont été informées, ce jeudi, de l'ouverture du dossier, le Barça se voyant accorder le droit de présenter sa défense, tout comme l'Atlético de Madrid.

Le journal « Marca » a passé en revue les lourdes sanctions qui pourraient toucher le Barça et le joueur argentin.

L'article 93 du règlement disciplinaire de la Fédération espagnole, relatif au non-respect des décisions fédérales, prévoit la possibilité d'infliger un ensemble de sanctions dans de tels cas.

Outre les sanctions financières, les personnes concernées pourraient s'exposer à des sanctions consistant en une privation ou une suspension d'une durée comprise entre un mois et deux ans, ou une suspension d'au moins 4 matchs, aussi bien pour les responsables que pour le joueur.