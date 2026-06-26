La défaite de l’Allemagne face à l’Équateur (1-2) lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du monde a tiré la sonnette d’alarme au sein du camp de la Mannschaft, même si elle n’a pas empêché les « Machines » de se qualifier pour les seizièmes de finale.

En tant qu’analyste pour MagentaTV, Jürgen Klopp, l’ex-coach de Liverpool, a adressé des critiques acerbes à la sélection de Julian Nagelsmann.

Le journal « AS » a relayé ses propos, soulignant que la Mannschaft avait opté pour « les mauvais moyens » face à un adversaire « redoutable ».

« Dès la 12^e minute, nous avons manqué de profondeur offensive », a-t-il constaté, avant de déplorer le repli défensif en bloc bas.

Et de conclure : « On aurait dit que nous nous entraînions à cela. Beaucoup de choses n’ont pas fonctionné. L’équipe n’a pas donné l’impression qu’elle passerait facilement les prochaines étapes. »