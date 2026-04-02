Après cette expulsion décisive… Bastoni ravive le souvenir du transfert de Suárez à Barcelone

Le journal « Mundo Deportivo » revient sur les coulisses du transfert de Suárez, dont les événements ont commencé le mardi 24 juin 2014, alors que l'équipe nationale uruguayenne affrontait l'Italie lors de la Coupe du monde au Brésil.

Peu avant la fin du match, l'attaquant uruguayen est entré en collision avec le défenseur italien Chiellini, puis l'a mordu.

Le scandale qui s'en est suivi a été si grave que la FIFA a rapidement sanctionné Suárez d'une suspension de neuf matchs, ainsi que d'une interdiction de toute activité liée au football pendant quatre mois.

Trois jours plus tard seulement, les mêmes médias madrilènes, qui avaient passé des mois à promouvoir le transfert de Suárez d’Anfield au Bernabéu, justifiaient l’annulation de la transaction en invoquant l’opération du ménisque de son genou droit, subie par le joueur uruguayen le 22 mai, qui ne l’avait pas empêché, par exemple, de participer à la Coupe du monde un mois plus tard.

À ce moment-là, Barcelone avait déployé des efforts considérables pour recruter Luis Suárez, le joueur de Liverpool qui avait partagé le Soulier d’or avec Cristiano Ronaldo lors de la saison 2013-2014 grâce à ses 31 buts, et qui avait inscrit 83 buts en 133 matchs avec les Reds entre 2011 et 2014.

Ni la morsure ni la suspension n’ont changé le plan : Barcelone a décidé d’attendre Luis Suárez et le lui a fait savoir, contrairement au Real Madrid.

En février 2024, le joueur lui-même a évoqué cette surprise à Miami lors de l'émission « La Mesa », et l'attaquant uruguayen a expliqué : « Avant la Coupe du monde 2014, le Real Madrid voulait me recruter, et tout se passait bien. Ils envisageaient de vendre Karim Benzema à Arsenal ; tout était réglé. »

Mais son image de « mauvais garçon » auprès des supporters britanniques a rapidement fait changer d’avis le club de Liverpool, qui a prolongé le contrat de sa star en décembre 2013 jusqu’en 2018 et qui demandait officieusement plus de 100 millions d’euros avant l’été 2014, lorsqu’il a appris l’intérêt du Real Madrid.