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Après cette expulsion décisive… Bastoni ravive le souvenir du transfert de Suárez à Barcelone

Mercato
Bosnie Hérzégovine vs Italie
Bosnie Hérzégovine
Italie
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
A. Bastoni
L. Suarez
Bosnie-Herzégovine
Italie
Uruguay

Le FC Barcelone s'apprête-t-il à conclure un accord avec Bastoni, comme cela avait été le cas avec Suárez ?

L'Italien Alessandro Bastoni, défenseur de l'Inter Milan, est considéré comme la principale cible pour renforcer la défense du FC Barcelone lors du prochain mercato estival.

Ce transfert, qui semblait « quasi impossible », est désormais « envisageable » en raison de la chute soudaine de sa popularité dans son pays natal, l'Italie.

Barcelone tente de renforcer ses effectifs par de nombreux transferts pour la saison prochaine, notamment en défense, afin de rester dans la course à tous les titres nationaux et européens.

  • AC Milan v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

    Critiques acerbes

    Au cours des deux derniers mois, Bastoni a fait l'objet de vives critiques en Italie, à la suite de deux incidents qui l'ont placé au cœur de la polémique.

    À la mi-février, Bastoni a essuyé une vague de critiques pour son rôle déterminant (simulation) dans l'expulsion de Pierre Kalulu, joueur de la Juventus, lors d'un match contre la Juventus.

    Fin mars, la communauté du football italien, en colère, lui a attribué la responsabilité principale de l'échec de la sélection italienne à se qualifier pour la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive, après son expulsion en première mi-temps du match décisif contre la Bosnie.

    L'Italie menait 1-0 sur le terrain de la Bosnie avant que Bastoni ne soit expulsé d'un carton rouge direct, ce qui a compliqué la tâche des Azzurri dans un match qui s'est soldé par une victoire des locaux aux tirs au but.

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  • FC Barcelona v Real Betis Balompie - La LigaGetty Images Sport

    Bastoni ressemble à Suárez

    La chute du défenseur central de 26 ans en Serie A, où il était longtemps considéré comme le meilleur défenseur, rappelle fortement l'expérience de Luis Suárez en Angleterre après la « morsure » qu'il avait infligée à Giorgio Chiellini lors du match Italie-Uruguay de la Coupe du monde 2014.

    En peu de temps, l'attaquant uruguayen de Liverpool est passé du statut de star intouchable de la Premier League à celui de joueur sur le marché des transferts, un scénario dont le FC Barcelone a profité pour conclure l'affaire.

    Avant la « morsure » la plus célèbre de l'histoire du football moderne, le transfert de Suárez semblait plus proche du Real Madrid que de Barcelone, selon le journal « Mundo Deportivo ».

    Lire aussi : La catastrophe italienne se transforme en cadeau pour Barcelone


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    Les coulisses du transfert de Suárez

    Le journal « Mundo Deportivo » revient sur les coulisses du transfert de Suárez, dont les événements ont commencé le mardi 24 juin 2014, alors que l'équipe nationale uruguayenne affrontait l'Italie lors de la Coupe du monde au Brésil.

    Peu avant la fin du match, l'attaquant uruguayen est entré en collision avec le défenseur italien Chiellini, puis l'a mordu.

    Le scandale qui s'en est suivi a été si grave que la FIFA a rapidement sanctionné Suárez d'une suspension de neuf matchs, ainsi que d'une interdiction de toute activité liée au football pendant quatre mois.

    Trois jours plus tard seulement, les mêmes médias madrilènes, qui avaient passé des mois à promouvoir le transfert de Suárez d’Anfield au Bernabéu, justifiaient l’annulation de la transaction en invoquant l’opération du ménisque de son genou droit, subie par le joueur uruguayen le 22 mai, qui ne l’avait pas empêché, par exemple, de participer à la Coupe du monde un mois plus tard.

    À ce moment-là, Barcelone avait déployé des efforts considérables pour recruter Luis Suárez, le joueur de Liverpool qui avait partagé le Soulier d’or avec Cristiano Ronaldo lors de la saison 2013-2014 grâce à ses 31 buts, et qui avait inscrit 83 buts en 133 matchs avec les Reds entre 2011 et 2014.

    Ni la morsure ni la suspension n’ont changé le plan : Barcelone a décidé d’attendre Luis Suárez et le lui a fait savoir, contrairement au Real Madrid.

    En février 2024, le joueur lui-même a évoqué cette surprise à Miami lors de l'émission « La Mesa », et l'attaquant uruguayen a expliqué : « Avant la Coupe du monde 2014, le Real Madrid voulait me recruter, et tout se passait bien. Ils envisageaient de vendre Karim Benzema à Arsenal ; tout était réglé. »

    Mais son image de « mauvais garçon » auprès des supporters britanniques a rapidement fait changer d’avis le club de Liverpool, qui a prolongé le contrat de sa star en décembre 2013 jusqu’en 2018 et qui demandait officieusement plus de 100 millions d’euros avant l’été 2014, lorsqu’il a appris l’intérêt du Real Madrid.

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    Moins que Coutinho

    Le 11 juillet 2014, 17 jours après l'incident de la « morsure », le FC Barcelone a annoncé le transfert de Luis Suárez pour 81 millions d'euros.

    Pour se rendre compte de la « baisse » de la valeur de cette transaction, qui reste toutefois considérable, il suffit de rappeler ce que le FC Barcelone a versé au même club trois ans et demi plus tard pour recruter le milieu offensif brésilien Philippe Coutinho : 120 millions d'euros de montant fixe et 40 millions d'euros de bonus.

    Le 16 juillet, Barcelone a officiellement présenté Suárez, qui a joué jusqu'en 2020, marquant 198 buts en 283 matchs.