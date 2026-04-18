Antonio Rüdiger a prolongé son contrat avec le Real Madrid, tandis que l’avenir de David Alaba demeure incertain

Rüdiger a trouvé un accord avec le Real Madrid et devrait, sauf surprise, prolonger son contrat d’un an cet été. L’international allemand, arrivé libre en provenance de Chelsea à l’été 2022, s’est imposé comme un chouchou des supporters madrilènes. Vainqueur de la Liga, de la Ligue des champions et de la Copa del Rey depuis son arrivée en Espagne, sa solidité au cœur de la défense a transformé le club, alors qu’il semblait parti pour quitter le navire il y a encore quelques mois.

Selon le spécialiste des transferts Matteo Moretto, le maintien du joueur de 33 ans au Bernabéu s’explique par ses performances solides tout au long de la saison 2025-2026. Malgré une blessure aux ischio-jambiers qui lui a fait manquer plusieurs rencontres et limité à 21 apparitions toutes compétitions confondues, sa forme individuelle a convaincu la direction qu’il demeurait un atout essentiel pour la défense d’Álvaro Arbeloa à court terme.