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Antonio Rüdiger a prolongé son contrat avec le Real Madrid, tandis que l’avenir de David Alaba demeure incertain
Rudiger assure son avenir au Bernabéu
Rüdiger a trouvé un accord avec le Real Madrid et devrait, sauf surprise, prolonger son contrat d’un an cet été. L’international allemand, arrivé libre en provenance de Chelsea à l’été 2022, s’est imposé comme un chouchou des supporters madrilènes. Vainqueur de la Liga, de la Ligue des champions et de la Copa del Rey depuis son arrivée en Espagne, sa solidité au cœur de la défense a transformé le club, alors qu’il semblait parti pour quitter le navire il y a encore quelques mois.
Selon le spécialiste des transferts Matteo Moretto, le maintien du joueur de 33 ans au Bernabéu s’explique par ses performances solides tout au long de la saison 2025-2026. Malgré une blessure aux ischio-jambiers qui lui a fait manquer plusieurs rencontres et limité à 21 apparitions toutes compétitions confondues, sa forme individuelle a convaincu la direction qu’il demeurait un atout essentiel pour la défense d’Álvaro Arbeloa à court terme.
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Alaba prépare son départ estival
Si Rudiger a obtenu un sursis, l’avenir de David Alaba au Real Madrid semble, lui, fortement compromis. Le défenseur autrichien devrait quitter le club cet été, alors que la direction cherche à rajeunir et à renouveler ses options défensives. Arrivé en 2021 en provenance du Bayern Munich sous forme de transfert gratuit, Alaba a vu ses deux dernières saisons entachées par des blessures à répétition et une irrégularité préjudiciable à son niveau de performance.
Un départ acté mettrait fin à l’ère d’un joueur clé du 14e sacre européen du club, mais ses 398 minutes de jeu en 13 matchs toutes compétitions confondues cette saison illustrent un impact désormais marginal. Dans un contexte où les Merengues veulent rajeunir l’effectif et alléger la masse salariale, le polyvalent Autrichien apparaît comme la principale victime de la transition estivale.
À la recherche de renforts défensifs
Alors que le départ imminent d’Alaba se profile, le Real Madrid s’active déjà sur le marché des transferts pour lui trouver un successeur de premier plan. La direction madrilène est consciente que compter uniquement sur Eder Militao et sur un Rudiger vieillissant représente un pari risqué, d’autant plus que le calendrier des matches de haut niveau est particulièrement exigeant physiquement. La priorité absolue est donc d’étoffer l’effectif afin d’éviter les séries de blessures qui ont touché le club ces dernières saisons.
Le département recrutement scrute déjà plusieurs jeunes défenseurs centraux en Europe, dans l’optique d’intégrer progressivement un partenaire pour Militao au cours des douze prochains mois. La direction estime en effet qu’il faudra gérer avec précaution le Brésilien et l’Allemand tout au long de la saison afin de préserver leur condition physique et de les avoir à plein régime pour la phase finale de la campagne.
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Une refonte en profondeur s’impose après une saison sans titre.
Cette actualité contractuelle survient dans un climat de forte tension à Madrid, où le Real doit affronter la perspective d’une deuxième saison consécutive sans trophée. Une telle disette est inacceptable au regard des exigences du club, et le président Florentino Pérez envisagerait des changements majeurs dans l’effectif pour ramener l’équipe au sommet du football européen.
Les Madrilènes ont été éliminés en quarts de finale de la Ligue des champions par le Bayern Munich, puis ont subi une sortie prématurée en Coupe du Roi, battus dès les huitièmes par l’équipe de deuxième division d’Albacete. Actuellement deuxième de Liga, le club accuse un retard de neuf points sur le leader barcelonais.