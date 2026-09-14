Gordon savoure ses premiers mois en Espagne et s’émerveille de la flexibilité tactique qu’Hansi Flick a insufflée. S’exprimant auprès des médias du club, Gordon a averti les adversaires des innombrables solutions offensives dont dispose le FC Barcelone.

« Je suis très heureux, nous savons de quoi nous sommes capables. Je pense qu’il sera très difficile de nous empêcher de marquer », a déclaré Gordon. « Je pense que la principale qualité de cette équipe, c’est que nous trouvons une solution dans chaque situation de match. Donc, quoi que fasse l’autre équipe, je pense que nous pouvons trouver une solution. »