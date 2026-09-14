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Anthony Gordon prévient les rivaux de Barcelone que leur attaque impitoyable sera impossible à arrêter
Faire sauter les défenses adverses
Gordon savoure ses premiers mois en Espagne et s’émerveille de la flexibilité tactique qu’Hansi Flick a insufflée. S’exprimant auprès des médias du club, Gordon a averti les adversaires des innombrables solutions offensives dont dispose le FC Barcelone.
« Je suis très heureux, nous savons de quoi nous sommes capables. Je pense qu’il sera très difficile de nous empêcher de marquer », a déclaré Gordon. « Je pense que la principale qualité de cette équipe, c’est que nous trouvons une solution dans chaque situation de match. Donc, quoi que fasse l’autre équipe, je pense que nous pouvons trouver une solution. »
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Profondeur d’effectif et variété offensive
Malgré le départ de figures majeures, Gordon estime que les nouvelles recrues ont permis de former un collectif complet. « Je sais que de grands joueurs comme Ferran, Rashford ou Lewandowski sont partis, mais de bons joueurs ont aussi été recrutés. Et maintenant, nous avons vraiment le sentiment d’être une équipe », a-t-il souligné.
« Nous avons des caractéristiques différentes. Nous avons deux numéros 10, Fermin et Dani Olmo, complètement différents... Lamine peut jouer à n’importe quel poste, Raphinha a un profil différent. Karim et moi. Nous avons un couple de milieux centraux différents : nous pouvons déverrouiller n’importe quelle défense. Comme je l’ai dit : les buts peuvent venir de partout. Xavi Espart, le latéral gauche, a marqué l’autre jour. Il est bien plus dangereux d’avoir une équipe comme ça. »
Haute intensité à l’entraînement
Gordon a admis que la forme stupéfiante de l'équipe l'a surpris. « Je m'attendais à gagner chaque match, mais peut-être pas à marquer cinq buts, donc je dois dire que je ne m'y attendais pas. Si je disais que je m'attendais à ce que nous marquions cinq buts lors de tant de matches, ce ne serait pas vrai », a-t-il confessé. Il attribue cette réussite à leur préparation quotidienne.
« Pour moi, l'entraînement vous prépare aux matches. Si vous vous entraînez dur, le match devient beaucoup plus facile, parce qu'à l'entraînement vous jouez contre les meilleurs et l'intensité est là. Vous devez défendre, vous devez attaquer. Tout ce que cela implique. Puis le match arrive et l'équipe que vous affrontez n'a pas ce niveau de joueurs. »
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Quelle suite pour Barcelone ?
En tête de la Liga avec 15 points pris en cinq victoires, Barcelone affrontera ensuite le Racing puis Séville. Gordon a insisté sur le fait que leur mentalité devait rester affûtée : « Il est important de ne pas trop se projeter. Nous avons maintenant deux matches difficiles avant la trêve et nous devons nous concentrer sur le premier. C’est pour cela que je pense que nous avons réussi jusqu’à présent, parce que nous ne nous sommes pas relâchés : nous avons été impitoyables, nous avons dominé. Et nous devons continuer ainsi. »
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