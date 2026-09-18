Le parquet de Monza, dirigé par Claudio Gittardi, a demandé le classement sans suite du volet de l’enquête, transmis ces derniers mois par les procureurs de Milan, dans lequel l’ancien désignateur arbitral Gianluca Rocchi, l’ancien superviseur du VAR Andrea Gervasoni et les anciens arbitres VAR Luigi Nasca et Rodolfo Di Vuolo faisaient l’objet d’une enquête pour complicité de fraude sportive. C’est ce que rapporte l’ANSA.
ANSA - Procureur de Monza : « Classer sans suite l’enquête sur les arbitres pour les “coups frappés” dans la salle VAR »
Le chapitre concernait ce qu’on a appelé les « visites » dans la salle VAR de Lissone lors de certains matches, entre 2024 et 2025.
Selon le parquet, les actes de l’enquête n’ont fait apparaître ni des comportements « de nature frauduleuse » ni le « dol » en vue de « l’altération » des résultats ».
LE COMMUNIQUÉ DU COMITÉ NATIONAL DE L’AIA
Nous apprenons par les organes de presse la demande de classement formulée par le parquet de Monza concernant l’accusation de complicité de fraude sportive, qui avait été portée contre l’ancien responsable de la CAN Gianluca Rocchi, l’ancien membre Andrea Gervasoni et les VMO Rodolfo Di Vuolo et Luigi Nasca.
Une nouvelle que nous accueillons avec une très grande satisfaction, ayant toujours été convaincus de l’absolue correction de nos adhérents et confiants dans le travail de la justice.
Comme nous l’avions déjà réaffirmé à l’occasion du classement du précédent volet de l’enquête, nous espérons que tous pourront enfin retrouver la sérénité nécessaire et due, et que leur image sera désormais pleinement et justement rétablie.
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