Nous apprenons par les organes de presse la demande de classement formulée par le parquet de Monza concernant l’accusation de complicité de fraude sportive, qui avait été portée contre l’ancien responsable de la CAN Gianluca Rocchi, l’ancien membre Andrea Gervasoni et les VMO Rodolfo Di Vuolo et Luigi Nasca.





Une nouvelle que nous accueillons avec une très grande satisfaction, ayant toujours été convaincus de l’absolue correction de nos adhérents et confiants dans le travail de la justice.





Comme nous l’avions déjà réaffirmé à l’occasion du classement du précédent volet de l’enquête, nous espérons que tous pourront enfin retrouver la sérénité nécessaire et due, et que leur image sera désormais pleinement et justement rétablie.



