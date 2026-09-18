Le chapitre concernait ce que l’on appelait les « coups frappés » à la salle VAR de Lissone lors de certains matches, entre 2024 et 2025.





Selon le parquet, l’enquête n’a mis au jour aucun comportement « de nature frauduleuse » ni aucun « dol » visant l’« altération » des résultats ».



