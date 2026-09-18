Le parquet de Monza, dirigé par Claudio Gittardi, a demandé le classement sans suite du volet de l’enquête, transmis ces derniers mois par les procureurs de Milan, dans lequel étaient visés pour complicité de fraude sportive l’ancien désignateur arbitral Gianluca Rocchi, l’ancien superviseur de la VAR Andrea Gervasoni et les anciens arbitres VAR Luigi Nasca et Rodolfo Di Vuolo. C’est ce que rapporte l’ANSA.
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ANSA - Le parquet de Monza : « Classer l’enquête sur les arbitres pour les “coups frappés” dans la salle VAR »
Le chapitre concernait ce que l’on appelait les « coups frappés » à la salle VAR de Lissone lors de certains matches, entre 2024 et 2025.
Selon le parquet, l’enquête n’a mis au jour aucun comportement « de nature frauduleuse » ni aucun « dol » visant l’« altération » des résultats ».
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