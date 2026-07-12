Angleterre : Tuchel et Bellingham s’écharpent. Le milieu de terrain assène : « Il ignore ce que c’est que d’affronter Haaland, Odegaard, Nusa et Sorloth. »

Après la victoire de l'Angleterre face à la Norvège en quarts de finale de la Coupe du monde, malgré la qualification pour les demi-finales obtenue à domicile, une polémique éclate entre Jude Bellingham, auteur du doublé décisif, et le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, l'Allemand Thomas Tuchel.
LES DÉCLARATIONS DE TUCHEL
À l’issue de la rencontre, le sélectionneur anglais a livré son analyse sans détour, saluant la victoire tout en pointant un niveau de jeu insuffisant : « Aujourd’hui, nous avons eu de la chance. Notre jeu était brouillon, nous avons commis de nombreuses erreurs techniques. Cela n’a rien à voir avec l’état d’esprit. Nous devons faire mieux. »