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Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Angleterre : Tuchel et Bellingham s’écharpent. Le milieu de terrain assène : « Il ignore ce que c’est que d’affronter Haaland, Odegaard, Nusa et Sorloth. »

Angleterre
J. Bellingham
T. Tuchel
Coupe du monde

Après la victoire contre la Norvège, échange vif entre le sélectionneur de l'Angleterre et le numéro 10

Après la victoire de l'Angleterre face à la Norvège en quarts de finale de la Coupe du monde, malgré la qualification pour les demi-finales obtenue à domicile, une polémique éclate entre Jude Bellingham, auteur du doublé décisif, et le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, l'Allemand Thomas Tuchel.


LES DÉCLARATIONS DE TUCHEL

À l’issue de la rencontre, le sélectionneur anglais a livré son analyse sans détour, saluant la victoire tout en pointant un niveau de jeu insuffisant : « Aujourd’hui, nous avons eu de la chance. Notre jeu était brouillon, nous avons commis de nombreuses erreurs techniques. Cela n’a rien à voir avec l’état d’esprit. Nous devons faire mieux. »


  • LA RÉPONSE DE BELLIGHAM

    Bellingham a répondu sans détour : « Je ne suis pas d'accord. Il ignore peut-être ce que c'est que d'affronter une équipe avec Haaland, Odegaard, Nusa, Sorloth et les autres. On ne gagne pas toujours en faisant circuler le ballon et en enchaînant mille passes. Parfois, il faut savoir gagner à la dure. »




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  • « FRÈRE HAALAND »

    Le numéro 10 est revenu sur son amitié avec Erling Haaland : « Pendant 90 minutes, tout le monde nous voit comme des rivaux, mais pour moi, c’est juste mon frère. Je sais ce qu’il ressent, car j’ai déjà vécu la même situation. C’est pourquoi je suis allé le voir tout de suite. Pas pour les caméras ni pour les gros titres, mais simplement pour lui rappeler qu’un seul résultat ne définit jamais un joueur. Demain, il sera toujours mon frère. »


    Les deux hommes ont évolué ensemble au Borussia Dortmund durant deux saisons, de 2020 à 2022, avant que le Norvégien ne rejoigne Manchester City et que l’Anglais s’engage avec le Real Madrid en 2023.

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