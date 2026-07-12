Angleterre : Tuchel et Bellingham s’écharpent. Le milieu de terrain assène : « Il ignore ce que c’est que d’affronter Haaland, Odegaard, Nusa et Sorloth. »

Le numéro 10 est revenu sur son amitié avec Erling Haaland : « Pendant 90 minutes, tout le monde nous voit comme des rivaux, mais pour moi, c’est juste mon frère. Je sais ce qu’il ressent, car j’ai déjà vécu la même situation. C’est pourquoi je suis allé le voir tout de suite. Pas pour les caméras ni pour les gros titres, mais simplement pour lui rappeler qu’un seul résultat ne définit jamais un joueur. Demain, il sera toujours mon frère. »





Les deux hommes ont évolué ensemble au Borussia Dortmund durant deux saisons, de 2020 à 2022, avant que le Norvégien ne rejoigne Manchester City et que l’Anglais s’engage avec le Real Madrid en 2023.