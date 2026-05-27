Andy Robertson s'est officiellement engagé avec Tottenham, préférant les Spurs à la Juventus

Selon l’expert en transferts Fabrizio Romano, Tottenham a remporté la course pour s’attacher les services de Robertson. Les Spurs avaient déjà tenté de recruter l’arrière gauche en janvier, mais le transfert avait échoué, Liverpool n’ayant pas réussi à trouver un remplaçant immédiat. Aujourd’hui, après la fin de la saison et ses adieux émouvants lors du match nul 1-1 contre Brentford dimanche dernier, le joueur de 32 ans s’apprête à rejoindre l’équipe de De Zerbi dans le nord de Londres.

Un coup de maître pour Tottenham, qui a su écarter la concurrence de la Juventus dans les derniers mètres. Les Bianconeri voyaient en lui un renfort défensif de premier plan et un leader d’expérience capable de guider la back-line italienne.