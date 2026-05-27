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Andy Robertson s'est officiellement engagé avec Tottenham, préférant les Spurs à la Juventus
Remporter la course contre la Juventus
Selon l’expert en transferts Fabrizio Romano, Tottenham a remporté la course pour s’attacher les services de Robertson. Les Spurs avaient déjà tenté de recruter l’arrière gauche en janvier, mais le transfert avait échoué, Liverpool n’ayant pas réussi à trouver un remplaçant immédiat. Aujourd’hui, après la fin de la saison et ses adieux émouvants lors du match nul 1-1 contre Brentford dimanche dernier, le joueur de 32 ans s’apprête à rejoindre l’équipe de De Zerbi dans le nord de Londres.
Un coup de maître pour Tottenham, qui a su écarter la concurrence de la Juventus dans les derniers mètres. Les Bianconeri voyaient en lui un renfort défensif de premier plan et un leader d’expérience capable de guider la back-line italienne.
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Les Spurs s'en sortent de façon miraculeuse
Robertson arrive dans un club qui vient de réussir un sauvetage presque miraculeux. De Zerbi a pris les rênes le 31 mars, héritant d’un effectif en pleine crise. Cependant, le tacticien italien a réussi à mener Tottenham vers le maintien lors des sept derniers matchs de la saison de Premier League. Sous sa direction, le club a remporté trois victoires, fait deux matchs nuls et essuyé deux défaites, assurant finalement son maintien avec une avance de deux points seulement sur la zone de relégation.
Ce sauvetage éclatant s’est joué alors que leur rival londonien, West Ham, était relégué. Arrivé de Hull City en 2017 et double champion, l’international écossais aborde désormais un nouveau projet de reconstruction. Ses 60 passes décisives en première division anglaise attestent de l’élite qu’il apporte à N17.
Une page se tourne pour Liverpool
Le départ de ce défenseur latéral chevronné marque un tournant majeur à Anfield, puisqu’il vient s’ajouter à une liste de plus en plus longue de stars confirmées qui s’apprêtent à quitter le club. Mohamed Salah a déjà fait ses adieux officiels, disputant dimanche son dernier match aux côtés de son coéquipier écossais.
Par ailleurs, la Juventus reste très intéressée par le gardien Alisson Becker, tandis que le défenseur Ibrahima Konaté devrait bientôt annoncer sa décision concernant la prolongation de son contrat. Ces départs majeurs plongent l’entraîneur Arne Slot dans l’incertitude. Liverpool doit désormais engager un vaste projet de reconstruction pour compenser ces pertes de premier plan, après une saison profondément décevante qui l’a vu chuter à la cinquième place, alors qu’il avait remporté le championnat la saison dernière.
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Quelle suite pour les Spurs et les Reds ?
Tottenham a recruté un joueur expérimenté et immédiatement opérationnel pour renforcer sa défense. Robertson devrait officiellement rejoindre l’effectif de De Zerbi, miraculeusement préservé, avant le début de la préparation estivale. Pendant ce temps, Liverpool doit se tourner sans tarder vers le marché des transferts pour finaliser sa stratégie défensive à long terme, alors que Slot s’attache à poser les bases d’une nouvelle ère compétitive au cœur d’un été de transition sans précédent à Anfield.