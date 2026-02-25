André Onana déterminé à reprendre la place de numéro 1 à Manchester United à Senne Lammens après la fin de son prêt à Trabzonspor

Onana est peut-être absent de Manchester United cette saison, mais il n'a pas perdu espoir de relancer sa carrière avec les Red Devils. Selon The Guardian, le gardien veut se battre pour la place de numéro 1 à son retour et pense qu'il aura l'occasion de le faire.

Il devra toutefois relever un défi de taille pour détrôner Lammens, qui a été élu homme du match lors de la dernière victoire 1-0 deUnited contre Everton et a reçu les éloges de l'entraîneur Michael Carrick après le match.

Carrick a déclaré aux journalistes : « Pour moi, un gardien de but doit être fiable, digne de confiance. Au lieu de créer le chaos, vous voulez qu'il élimine le chaos et calme les choses. Je pense que Senne fait cela. »

Le manager d'Everton, David Moyes, a également été impressionné par la performance du gardien, ajoutant : « Le gardien a été brillant. L'arrêt qu'il a effectué sur Michael Keane, la façon dont il a géré les corners. Nous espérions en marquer un... un seul, vu la pression que nous avions dans ces situations. Je pensais que nous en marquerions un, mais ce n'est pas le cas. Pour moi, il a été le meilleur joueur sur le terrain. »