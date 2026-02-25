Getty
André Onana déterminé à reprendre la place de numéro 1 à Manchester United à Senne Lammens après la fin de son prêt à Trabzonspor
Onana en Turquie avec Trabzonspor
Onana a passé deux ans à Manchester United, mais son passage au club a été marqué par des erreurs très médiatisées qui ont valu au gardien de but de nombreuses critiques. Il a obtenu un prêt au Trabzonspor après que United ait décidé de recruter Lammens cet été, en provenance du Royal Antwerp. Le prêt d'Onana ne comprend pas d'option d'achat, ce qui signifie qu'il doit retourner à Manchester à la fin de la saison. Entre-temps, Lammens s'est imposé dans l'équipe première de Manchester United et s'est établi comme le numéro 1 de l'équipe grâce à une série de performances impressionnantes pour les Red Devils.
Onana veut une deuxième chance à Manchester United
Onana est peut-être absent de Manchester United cette saison, mais il n'a pas perdu espoir de relancer sa carrière avec les Red Devils. Selon The Guardian, le gardien veut se battre pour la place de numéro 1 à son retour et pense qu'il aura l'occasion de le faire.
Il devra toutefois relever un défi de taille pour détrôner Lammens, qui a été élu homme du match lors de la dernière victoire 1-0 deUnited contre Everton et a reçu les éloges de l'entraîneur Michael Carrick après le match.
Carrick a déclaré aux journalistes : « Pour moi, un gardien de but doit être fiable, digne de confiance. Au lieu de créer le chaos, vous voulez qu'il élimine le chaos et calme les choses. Je pense que Senne fait cela. »
Le manager d'Everton, David Moyes, a également été impressionné par la performance du gardien, ajoutant : « Le gardien a été brillant. L'arrêt qu'il a effectué sur Michael Keane, la façon dont il a géré les corners. Nous espérions en marquer un... un seul, vu la pression que nous avions dans ces situations. Je pensais que nous en marquerions un, mais ce n'est pas le cas. Pour moi, il a été le meilleur joueur sur le terrain. »
Où est-ce que ça a déraillé pour Onana ?
L'ancien gardien de but de Manchester United, Edwin van der Sar, a tenté d'expliquer pourquoi Onana a échoué au sein du club. Il a déclaré à The Overlap, présenté par Sky Bet : « J'ai travaillé avec Andre Onana pendant trois ou quatre ans à l'Ajax. Il est arrivé en tant que troisième gardien de but et était très désireux de progresser et de devenir le gardien titulaire. Je pensais, et je pense toujours, qu'il possède des qualités exceptionnelles, notamment en termes de réflexes et de jeu de jambes, mais il commet parfois des erreurs étranges qui vous font vous dire : « C'est fou, comment peut-il faire ça ? ».
Une équipe a besoin de stabilité, elle veut savoir ce que fait son gardien de but afin que les quatre défenseurs puissent s'y adapter, et je pense que c'est ce qui s'est passé [le problème] avec André. Manchester United n'a pas connu de stabilité au cours des six ou sept dernières années : la défense à quatre a changé, les défenseurs centraux et les milieux de terrain ont changé, les entraîneurs ont changé. Il est donc difficile pour les nouveaux joueurs d'arriver dans un environnement où les attentes sont élevées, non seulement pour les gardiens de but, mais aussi pour les ailiers ou les milieux de terrain. Beaucoup de joueurs qui sont arrivés ici au cours des huit ou neuf dernières années n'ont pas atteint le niveau que les gens attendaient d'eux.
« J'étais absolument convaincu qu'il [André] réussirait lorsqu'il est arrivé ici. Comme je l'ai dit, j'ai travaillé avec lui et je l'ai vu à l'Ajax, il a bien joué en Italie et a disputé une finale de Ligue des champions, donc je pensais que c'était une combinaison parfaite. »
Quelle est la prochaine étape pour Manchester United ?
Onana est un pilier de l'équipe de Trabzonspor, qui occupe actuellement la troisième place du classement turc. Il a réalisé de belles performances tout au long de la saison, et a été surnommé « Le Mur » après son impressionnante prestation contre Eyupsor. De son côté, l'ancien gardien du Royal Antwerp Lammens espère continuer sur sa lancée à Manchester United.
Il semble déjà être une recrue judicieuse pour Manchester United et a admis être ravi d'entendre les fans le comparer à la légende du club, Peter Schmeichel. Il a déclaré à BBC Sport : « Je ne suis pas Schmeichel déguisé. Je suis juste Senne Lammens qui essaie d'aider l'équipe. C'est un compliment incroyable, mais il faut rester réaliste. Il est l'un des meilleurs gardiens de but de tous les temps. J'ai encore beaucoup à prouver avant de pouvoir être comparé à lui. »
